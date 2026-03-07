RTVE cambia hoy su programación: La 1 cancela 'Cine de barrio' y 'Aquí la tierra' ocupa su franja de emisión en la tarde

RTVE sigue ejecutando cambios en su programación por culpa del fútbol. Tras modificar sus parrillas el pasado martes y miércoles, este sábado La 1 volverá a cambiar su oferta habitual de la tarde cancelando 'Cine de barrio' en favor de un nuevo partido de clasificación de la selección femenina de fútbol para el Mundial de 2027.

Asimismo, este fin de semana, TVE se volcará en su programación con la celebración del 8-M, día internacional de la Mujer, con cine temático tanto en la tarde como en la noche del sábado 7 y el domingo 8 de marzo bajo el lema "Mujeres que inspiran".

Dentro de esta programación especial, La 1 comenzará su tarde este sábado a partir de las 15:55 horas con la emisión de la película 'Una cuestión de género', protagonizada por Felicity Jones y que es un drama biográfico sobre la joven jurista Ruth Bader y su lucha contra la discriminación sistémica por razón de sexo.

Justo después, La 1 ofrecerá el partido entre Ucrania y España de la selección femenina de fútbol para su clasificación para el Mundial 2027 a partir de las 17:50 horas. Un encuentro que se celebrará en Turquía y que contará con la narración de Alicia Arévalo y que conllevará la cancelación de 'Cine de barrio'.

De esta manera, el programa presentado por Inés Ballester vuelve a desaparecer por segunda semana consecutiva de la programación de La 1. Cabe recordar que en el mes de febrero el espacio ya se canceló durante dos semanas consecutivas por dos especiales de 'Aquí la tierra'.

Y precisamente, 'Aquí la tierra' regresará este sábado a la tarde de La 1 como ajuste de programación entre el final del partido y el comienzo del 'Telediario'. Así, el espacio que conducen Jacob Petrus y Quico Taronjí volverá a ofrecer un especial de algo más de una hora de duración aprovechando la nueva dana que asola a España por culpa de la borrasca Regina.

Por la noche, La 1 retomará su programación especial por el 8-M con la emisión de un programa especial de 'Informe Semanal' en el que se incluirán dos entrevistas a Nevenka Fernández y Gisèle Pelicot. Precisamente, el caso de Nevenka protagonizará también después una nueva sesión de 'Somos cine' con el estreno en abierto de la película 'Soy Nevenka' dirigida por Iciar Bollaín y protagonizada por Mireia Oriol.

Así queda la programación de La 1 este sábado: