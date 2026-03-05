RTVE cambia su programación y mueve de franja de emisión 'Cifras y Letras' nuevamente en la noche del viernes

Después de tres semanas de cambios con 'Cifras y letras' en el prime time del viernes, el concurso que presenta Aitor Albizua vuelve esta semana a la normalidad en el último día de su emisión en La 2. Así, la cadena pública retoma su emisión habitual de reposición y nueva entrega de estreno como ya hace de lunes a jueves.

Cabe recordar que hace dos semanas, La 2 canceló la emisión de una entrega de estreno del concurso para ofrecer en directo la gala drag del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria.

Después, la semana pasada, la cadena pública sorprendió al adelantar la entrega de estreno de 'Cifras y letras' al horario en el que habitualmente emite una reposición para poder emitir en simulcast la primera entrega de 'Trivial Pursuit' en La 1 y en La 2.

Una estrategia que no va a repetir esta semana, con lo cual 'Cifras y letras' vuelve a la normalidad este viernes con la emisión primero de una reposición a partir de las 21:10 horas y una nueva entrega del concurso a partir de las 21:45 horas como ya hace a diario.

Así queda la programación de noche de La 2 con 'Cifras y letras' este viernes:

21:10 horas: 'Cifras y letras' (reposición)

21:45 horas: 'Cifras y letras' (estreno del programa nº440)

22:20 horas: 'Plano general'

22:50 horas: 'Historia de nuestro cine' (previo)

22:55 horas: 'Historia de nuestro cine': 'Padre nuestro'

00:25 horas: 'Historia de nuestro cine' (coloquio)

'Trivial Pursuit' se queda en el prime time de La 1 con nueva estrategia

Mientras que como decimos, 'Trivial Pursuit' se mantiene en el prime time de La 1, ya sin simulcast con La 2. Y lo hace con una nueva estrategia, siendo la enésima con el concurso que presenta Egoitz Txurruka.

De este modo, al igual que ya hizo la semana pasada, La 1 ofrecerá cuatro entregas de estreno de 'Trivial Pursuit' entre las 21:55 y las 00:55 horas contra 'El desafío' en Antena 3, El Blockbuster de Cuatro, 'De Viernes' en Telecinco y 'Equipo de investigación' en La Sexta. Y después para terminar la noche, La 1 sustituirá la reposición de 'The Floor' por una del concurso de Egoitz Txurruka.