RTVE cambia su programación: Suprime parte de 'Malas Lenguas' y cancela la emisión de 'Sukha' en La 2 este viernes

RTVE sigue haciendo ajustes y cambios en su programación. Así, este viernes, La 2 alterará su parrilla de tarde con 'Malas lenguas' y 'Sukha' como principales afectados por la retransmisión del concierto por las víctimas del terrorismo.

Así, 'Malas lenguas' verá recortada su duración en unos 15-20 minutos al concluir a las 19:20 horas en lugar de las 19:40 horas como es habitual. Con ello, el formato de Jesús Cintora concluirá antes en La 2 pero mantendrá su emisión en La 1 tras 'La Promesa'.

No obstante, el recorte de 'Malas lenguas' será algo anecdótico si lo comparamos con 'Sukha'. Y es que el nuevo magacín cultural que conducen Pablo González Batista, Susana Castañón y Jero Fernández desaparecerá por primera vez de la tarde de La 2 para dejar su hueco al concierto por las víctimas del terrorismo de la Orquesta y Coro de RTVE.

La Orquesta Sinfónica y Coro RTVE y la Fundación Víctimas del Terrorismo presentan este viernes, 6 de marzo, a las 19:20 horas en el Auditorio Nacional de Música, el XXIV Concierto Homenaje a las Víctimas del Terrorismo. Bajo la dirección del maestro Carlos Miguel Prieto, la formación interpretará una de las obras más profundas y conmovedoras del repertorio del siglo XX: el War Requiem, Op. 66 de Benjamin Britten.

Este año, además, el concierto tiene un especial significado para la Orquesta y Coro porque la formación ha sido reconocida con una mención especial en la entrega de los Premios Anuales de la Fundación Víctimas del Terrorismo por su constante apoyo a lo largo de más de dos décadas de colaboración.

Así queda la programación de tarde de La 2 este viernes: