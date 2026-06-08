Carlos del Amor se fija en el detalle captado del papa León XIV dirigiéndose a los trabajadores de RTVE en Torrespaña

Han sido muchos los momentazos que nos ha dejado la visita del Papa León XIV a Madrid. Pero, si ha habido uno destacado, fue cuando se dirigió a los trabajadores de RTVE y del que se ha hecho eco el periodista de la corporación pública, Carlos del Amor. Todo ocurrió tras la misa de Cibeles celebrada por el Papa este domingo 7 de junio.

Muy pocos sabían que León XIV iba a utilizar las instalaciones del Pirulí para cambiar de vehículo y subirse al papamóvil. Poco a poco, algunos trabajadores de RTVE recién llegados de la cobertura en la misa de Cibeles y otros que preparaban sus equipos para salir hacia el Movistar Arena se iban acercando a la puerta. En cuestión de minutos, la comitiva de policía y seguridad del Papa cruzaba el acceso del Pirulí con el papamóvil.

Eran las 16.39 horas y el conductor lo ha aparcado junto a la entrada con los asientos cubiertos por una lona para protegerlos del intenso calor que caía sobre la capital. Así ha estado casi una hora, el tiempo que ha tardado en llegar el Papa. Sin embargo, antes de que esto sucediera, muchos trabajadores de RTVE se habían acercado hasta allí para tomar algunas fotos que queden de recuerdo de ese día histórico.

Mientras los realizadores colocaban las cámaras, los reporteros gráficos y los periodistas comenzaban a practicar sus textos de cara a las próximas conexiones en directo. La seguridad de León XIV ha pedido a los profesionales que se colocaran en un lugar determinado para facilitar su trabajo y así poder hacer las maniobras necesarias antes de la llegada del santo padre, que hacía su entrada en las instalaciones de RTVE a las 17:38 horas.

El mensaje de León XIV a los trabajadores de RTVE del que se ha hecho eco Carlos del Amor

Prevost ha salido sonriendo de un coche oficial negro junto al cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo, y su secretario personal. El Papa, en muy buen estado físico a sus 70 años, se ha bajado del vehículo para subirse al papamóvil. El medio centenar de profesionales del ente público allí congregados han empezado a aplaudirle. "Bienvenido a RTVE", le gritó el director de informativos de TVE, Joan Ariztimuño, cuando subía al papamóvil.

Fue en ese momento cuando León XIV le respondió con un gesto de lo más cariñoso, señalándose los ojos con los dedos, al tiempo que decía: "Yo os veo". Acto seguido, ha puesto rumbo a su siguiente acto en Madrid, que tendría lugar en el Movistar Arena con la sociedad civil. Uno de los periodistas de TVE, Carlos del Amor, se hizo eco de ese momentazo. A través de su cuenta de X ha escrito lo siguiente: "A las cifras de audiencia de RTVE hay que sumar un espectador más".

A las cifras de audiencia de @rtve hay que sumar un espectador más…

“Yo os veo” ha dicho el Papa en Torrespaña. pic.twitter.com/3ky4XeJqVG — Carlos del Amor (@cdelamor_) June 7, 2026

Este detalle del pontífice ha sido interpretado por algunos trabajadores de RTVE como un gesto de agradecimiento por el trabajo que están desempeñando desde su llegada los 660 profesionales desplegados para cubrir este viaje histórico. El papamóvil hizo su entrada en Torrespaña a través del acceso de la calle O’Donnell, custodiado por los vehículos de las fuerzas de seguridad.

El siguiente acto del Papa fue con la sociedad civil en el Movistar Arena

El automóvil cuenta con cristales blindados y un diseño adaptado históricamente para garantizar la seguridad externa del Papa en sus apariciones públicas. Esta configuración permite que León XIV pueda saludar a las multitudes mientras se desplaza por los ejes principales de la capital con total protección.

Tras salir de Torrespaña, la comitiva se dirigió al Movistar Arena, donde tuvo lugar el encuentro multitudinario titulado 'Tejer Redes con el mundo de la cultura, del arte, de la económica y del deporte'. Como parte de su despliegue especial, RTVE es la encargada de distribuir la señal institucional de la visita del Papa a todo el mundo, facilitado así que el histórico recorrido y los mensajes del santo padre lleguen a todos los rincones del mundo en riguroso directo.