Es oficial: Carlos del Amor presentará este nuevo programa en RTVE con la productora de 'Polònia'

Carlos del Amor sigue ampliando sus horizontes dentro de RTVE. Tras presentar 'La matemática del espejo' en La 2 y realizar cada Nochevieja el resumen del año del 'Telediario', el presentador se pondrá ahora al frente de 'El año en que naciste', la versión nacional del formato 'L'any que vas nèixer' que se ha emitido en La 2 Cat con buen éxito.

El programa, producido por RTVE en colaboración con Minoría Absoluta ('Los archivos secretos del NO-DO' y 'Polònia'), retrata una época a través del archivo, pero también es el motor que genera conversación, anecdotario y análisis. Las imágenes serán el punto de partida para iniciar una distendida conversación a tres bandas, llena de anécdotas, datos curiosos y momentos emotivos.

En 'El año en que naciste', dos invitados reconocidos que han nacido el mismo año revisitan su pasado y el contexto de la época gracias a las imágenes del NO-DO y del archivo de RTVE. Carlos del Amor será el encargado de conducir la tertulia a en un tono distendido y cercano además de introducir las imágenes que verán los invitados.

El objetivo de 'El año en que naciste' es explorar la época relacionada con los invitados desde una perspectiva única, poniendo el foco en los acontecimientos sociales, culturales e históricos más relevantes del momento, gracias al poder evocador de las imágenes de archivo, y a los recuerdos de los protagonistas.

Carlos del Amor suma un nuevo proyecto en RTVE

Para Carlos del Amor, estar al frente de 'El año en que naciste' "es un regalo, uno de esos programas en los que uno sueña participar". "Es un viaje a la memoria individual de grandes invitados, pero también a la memoria colectiva de todo un país. Porque todos descubriremos detalles que forman parte del paisaje propio o del paisaje vital de nuestros padres o abuelos, buceando en el archivo del NO-DO y el de RTVE para retratar una época", recalca el periodista.

Por el momento, RTVE no revela si 'El año en que naciste' se emitirá en La 1 o formará parte de la parrilla de La 2 junto a otros espacios como 'Me meto en un jardín' de Mercedes Milá o los nuevos espacios que conducirán Iñaki Gabilondo y Joaquín Reyes.

'L’any que vas neixer', presentado por el periodista Xavier Bundó, y que fue un gran éxito en su emisión en La 2 Cat el pasado otoño, contó con invitados como la presentadora Gemma Nierga, el actor y director José Corbacho, la periodista Pilar Eyre y el cantante y compositor Quimi Portet, entre otros.