Carlos del Amor no se calla y dice a Jordi Évole lo que realmente ha pensado de su entrevista a Alba Flores en La Sexta

Este domingo, 25 de enero, laSexta ha emitido una nueva entrega de 'Lo de Évole' con Alba Flores como protagonista. El periodista Carlos del Amor, quien contó con la actriz para su resumen del 2025 que emitió TVE el 31 de diciembre, ha dicho lo que piensa de la entrevista de Jordi Évole.

Alba charló con el presentador sobre todo tipo de temas, desde su familia hasta la adicción a las drogas que acabó con la vida de su padre, el gran Antonio Flores. También se tocaron temas como el racismo, algo que ella ha vivido en sus propias carnes. El capítulo contó también con la presencia de su prima, Elena Furiase. Ambas demostraron la gran unión que tienen.

“Yo estaba totalmente enamorada de mi padre”. #LoDeAlbaFlores pic.twitter.com/jJry4HJD5B — Lo de Évole (@LoDeEvole) January 25, 2026

Alba Flores volvió a demostrar en esta distendida charla que no tiene pelos en la lengua. Incluso no dudó en echar un pequeño rapapolvo a Jordi Évole por dos comentarios al hablar de la familia Flores. La transparencia de la intérprete de 'Vis a Vis' fue muy aplaudida por la audiencia, como así pusieron de manifiesto a través de sus comentarios en redes sociales.

Uno de los más claros a la hora de dar su opinión sobre la nueva entrega de 'Lo de Évole' fue el periodista Carlos del Amor. A través de su cuenta de X elogió no solo a la actriz, a la que definió como "un personajazo", sino también al equipo de sonido: "Buenísimo capítulo. Alba es un personajazo y aquí muy bien acompañada. Enhorabuena también al equipo de sonido y pospo de sonido". "EQUIPAZO", le ha replicado después Évole al rostro de RTVE.

Buenísimo capítulo.

Alba es un personajazo y aquí muy bien acompañada.

PD: enhorabuena tb al equipo de sonido y pospo de sonido . — Carlos del Amor (@cdelamor_) January 25, 2026

Carlos del Amor contó con Alba Flores para su resumen de 2025 de TVE

Carlos del Amor fue el encargado de dirigir el especial de resumen de 2025 emitido por TVE el pasado 31 de diciembre. Un balance del año que termina que ya es un clásico y que, año tras año es muy aplaudido por la audiencia. En esta ocasión, el periodista contó con estrellas tanto nacionales como internacionales como Richard Gere, Alba Flores, Luiz Zahera, Javier Cámara, Blanca Suárez, Paco León, Petra Martínez o Álvaro Morte.

Todos ellos recordaron, en una bellísima pieza a modo de película, los hitos que marcaron el 2025, como el apagón, la muerte del Papa Francisco, la oleada de incendios de agosto o la masacre en Gaza. El resumen arrancó con la emocionante aparición de Noah Higón, una joven que sufre siete enfermedades raras, quien pidió más inversión en investigación y en sanidad pública.

Aunque, sin duda, una de las apariciones más desgarradoras fue la de Alba Flores, quien recordó con unas duras palabras la masacre en Gaza y en Ucrania. También el regreso de Trump a la presidencia de Estados Unidos y la muerte del Papa Francisco. Su presencia concluyó con un emotivo homenaje a su padre, Antonio Flores, con su himno 'No dudaría'.

El dardo de Jordi Évole a Carlos del Amor por su especial de fin de año

Precisamente Jordi Évole fue uno de los que aplaudió la pieza de Carlos del Amor. Sin embargo, no dudó en hacerle un pequeño reproche. De forma irónica, el catalán admitió haber echado en falta algún tema a tratar en ese resumen del año que estaba a punto de acabar.

"A ver, Carlos del Amor, que todo guapísimo… el final con Leiva muy emocionante. Pero por lo que sea, ¿me ha parecido que se hablaba poco de futbol?", le echaba en cara el presentador de laSexta. Aunque para dejar claro su admiración hacia el periodista añadía un "feliz año, compañero". Este le contestó con un "bastante salió".