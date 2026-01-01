Jordi Évole da sentencia al resumen del año de Carlos del Amor en el 'Telediario' de RTVE y le pone esta pega

Jordi Évole no falla a la hora de valorar el clásico resumen informativo del año dirigido y guionizado por el gran Carlos del Amor en los 'Telediarios' de RTVE. El periodista y presentador catalán siempre se ha deshecho en elogios con esas piezas tan exquisitas. Y esta vez, aunque lo ha definido como "guapísimo", ha tenido un 'pero' que poner.

Con la sorna que le caracteriza en ocasiones y muy fiel a su estilo, el comunicador de Atresmedia ha echado en falta un mayor protagonismo del deporte y, en concreto, del fútbol en esa recapitulación de noticias a las que volvió a poner voz un elenco artístico muy coral.

Y es que, como ya sucedió el pasado año bajo la batuta de Pedro Almodóvar, Carlos del Amor y su brillante equipo decidieron repetir la fórmula; incluso con más participaciones. El inmejorable cartel lo integraron Richard Gere, su hija Alejandra, Alba Flores, Luis Zahera, Paco León, Álvaro Morte, Blanca Suárez, Susi Sánchez, Juan Diego Botto, Javier Cámara o Petra Martínez, entre otros.

La guerra en Gaza, el genocidio al que ha dado lugar, los devastadores incendios del verano, el gran apagón que sufrió el país, el drama de la inmigración, el auge de los bulos, la convulsión política, la peligrosidad de la Inteligencia Artificial o las pérdidas que nos ha dejado el 2025 marcaron ese repaso del 'Telediario' que ha cumplido ya 7 ediciones. Y todo ello aderezado -para poner la guinda- con homenajes a Robe Iniesta de Extremoduro. Uno de esos tributos, de la mano de Leiva, que protagonizó el cierre del programa.

Sin embargo, a pesar de que fue una obra audiovisual intachable y muy completa, como es habitual en el magistral Carlos del Amor, a Jordi Évole le faltó algo y de ahí la pega que ha compartido públicamente en X. "A ver, @cdelamor_, que todo guapísimo… el final con Leiva muy emocionante… pero por lo que sea, ¿me ha parecido que se hablaba poco de fútbol?", ha escrito con retranca y añadiendo un guiño burlón.

Tras estas palabras, se infiere que Evole parece 'protestar' con que no hubiera referencias a que su equipo, el FC Barcelona, haya ganado la Liga, la Copa del Rey y la Supercopa en un 2025 inolvidable para el club. Por su parte, Del Amor le ha respondido a esa crítica y ha afirmado que "bastante salió".

Lo cierto es que, chanzas aparte, el 'Telediario' de TVE y Carlos del Amor se llevaron un atronador aplauso de nuevo por su magnífico resumen del 2025. Como no podía ser de otro modo, esta tradicional e ineludible cita con RTVE causó una marea de reacciones en redes sociales.

"El talento de Carlos del Amor es inconmensurable", "sin palabras", "una genialidad", "arte audiovisual", "magistral", "sublime", "pelos de punta" o "la tele pública que nos merecemos" fueron algunos de los comentarios más destacados y repetidos.