El público dicta un veredicto atronador al 'Telediario' de RTVE por lo hecho en su despedida al 2025: "Insuperable"

El primer clásico de la Nochevieja en RTVE es el resumen del año de Carlos del Amor en el 'Telediario'. Un magistral repaso informativo que se ha convertido ya en cita ineludible de cada Fin de Año para los espectadores. Con 2025, esta magnífica obra audiovisual cumple siete ediciones consecutivas.
Esta vez, el periodista, que ejerce de director y guionista con un amplio equipo detrás, ha logrado reunir a un elenco de actores excepcional, apostándose por segunda vez por un resumen muy coral de 45 minutos de duración y con hasta 15 participantes. El cartel lo han integrado Alba Flores, Luis Zahera, Paco León, Álvaro Morte, Blanca Suárez, Susi Sánchez, Juan Diego Botto, Javier Cámara o Petra Martínez, entre otros.
Aunque, como era de esperar, la atención se ha fijado principalmente en Richard Gere, la gran sorpresa de TVE. El actor estadounidense se ha unido a la lista de intérpretes que han puesto voz a algunos de los acontecimientos que han protagonizado el 2025.
De la guerra en Gaza y los devastadores incendios del verano al gran apagón, en el resumen del año del 'Telediario'
La puesta en escena nos ha situado en una tienda de venta de tiempo y recuerdos regentada por Javier Cámara. A ella ha acudido Petra Martínez para saber qué pasó en su año, en 2025. Este ha sido el punto de partida, adornado con una apuesta musical muy emotiva: de fondo, la banda sonora de Extremoduro en homenaje al fallecido Robe Iniesta.
A partir de ahí, a través de una bola mágica, Petra ha ido descubriendo lo más relevante del año. Alba Flores ha empezado abordando la guerra en Gaza, con imágenes de un niño de ocho años cargando sobre sus hombros a su hermano de dos, huyendo porque el ejército israelí había ordenado evacuar la franja. Así se ha recordado un genocidio que se ha cobrado más de 60 mil víctimas, 20 mil de ellas niños. Una masacre mientras en occidente se discutía sobre las palabras y sobre si era o no un genocidio. La sensibilidad con la que se ha tratado el asunto y el golpe de realidad de las imágenes que ha dejado el conflicto han puesto la piel de gallina a la audiencia del 'Telediario' de RTVE.
Después, Luis Zahera ha tratado los devastadores incendios del pasado verano que golpearon especialmente a su tierra, Galicia. 400 mil hectáreas calcinadas en total en la península en los peores fuegos forestales que se recuerdan. A su vez, ha hecho una necesaria crítica a los ignorantes negacionistas del cambio climático.
La presunta corrupción del PSOE, con los casos de Cerdán, Ábalos y Koldo, la imputación del novio de Ayuso, la controvertida condena al Fiscal General del Estado, los fallos en los cribados de cáncer de mama en Andalucía o las memorias del rey Juan Carlos I también han sido recapitulados en el terreno político.
Después, Juan Diego Botto se ha centrado en los bulos y en la peligrosa desinformación que nos azota como sociedad. Con el ejemplo de Torre-Pacheco (Murcia), donde la ultraderecha alentó a la violencia contra población del norte de África. El intérprete también ha puesto la lupa en el enquistado problema de la vivienda y ha alertado y reflexionado sobre el auge de la Inteligencia Artificial (IA).
El actor Álvaro Morte ha puesto el acento en la investigación y en los avances y éxitos de la medicina que han obrado verdaderos milagros. Y Paco León ha recordado el gran apagón que enfrentamos el 28 de abril, el caos que desató en todo el país y lo vulnerables que nos sentimos en aquellas horas.
En su caso, Susi Sánchez ha denunciado otro año insoportable de violencia machista, con más de 40 mujeres asesinadas, así como el espectáculo que vivieron las víctimas de la DANA en el Funeral de Estado, que posteriormente propició la dimisión de Carlos Mazón tras unas calles muy encendidas.
Acto seguido, ha llegado el turno de Richard Gere, que ha concienciado sobre el drama de la inmigración y ha rememorado las miles de personas que han muerto en el mar intentando encontrar una vida mejor. Entre ellas, las 7 que perdieron la vida en el naufragio de un cayuco en la isla de El Hierro, una imagen que dio la vuelta al mundo. Y su hija Alejandra ha puesto el acento en las personas que viven en la calle y que son invisibles para el sistema.
Por su lado, Blanca Suárez ha repasado lo que nos ha dejado el mundo de la cultura en este 2025 y las pérdidas que hemos sufrido con las muertes de Robert Redford, Verónica Echegui, Juan Margallo, Mario Vargas Llosa, Jane Goodall, la etóloga y activista británica; o Pepe Mujica, expresidente de Uruguay.
Y como ya avanzó la corporación pública, a todo esto se han añadido sorpresas, como la actuación musical de cierre de Leiva, que ha resultado muy emocionante. Como colofón final, el artista ha versionado 'El hombre pájaro' de otro grande, de Robe Iniesta, como tributo tras fallecimiento hace unas semanas.
Lluvia de aplausos al 'Telediario' de TVE y Carlos del Amor por su resumen del 2025
Como no podía ser de otro modo, esta tradicional recapitulación del 2025 en el 'Telediario' de TVE se ha llevado una marea de aplausos en redes sociales. "El talento de Carlos del Amor es inconmensurable", "sin palabras", "una genialidad", "arte audiovisual", "magistral", "sublime", "pelos de punta" o "la tele pública que nos merecemos" han sido algunos de los comentarios más destacados.
