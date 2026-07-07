Qué invitado va hoy, martes 7 de julio a 'La Revuelta', el programa de David Broncano en RTVE

Tras arrancar su última semana de emisiones en TVE con la visita de Manuel Turizo, 'La Revuelta' regresa en su horario habitual este martes con más sorpresas. David Broncano saltó una vez más al prime time de La 1 este lunes para recibir al artista colombiano con motivo del partido entre Portugal y España, que retrasó el inicio del programa de entrevistas hasta pasadas las 23 horas.

La visita del intérprete se tradujo en un 17% de share y 1.350.000 espectadores, logrando aprovechar el 65% de cuota de pantalla y 10.985.000 espectadores que congregó la cita del mundial que terminó con una nueva victoria de La Roja. 'En tierra lejana' se conformó con un 8.5% de share y 492.000 seguidores en Antena 3 y 'Universo Calleja' firmó un 6.5% de share y 492.000 espectadores en Telecinco.

El invitado de David Broncano de este martes en 'La Revuelta'

¿Pero qué invitado visita hoy, martes 7 de junio 'La Revuelta'? Con 'El Hormiguero' y 'El Intermedio' cerrados por vacaciones, David Broncano competirá este martes y el resto de días de la semana contra reposiciones de los espacios de Pablo Motos y el Gran Wyoming, así como nuevas entregas de 'First Dates' en Telecinco.

Y este martes, el humorista recibirá en el plató de 'La Revuelta' a Joan Sistiaga. El histórico periodista visitará el programa de TVE para promocionar 'Miguel Ángel Blanco: las 48 horas que lo cambiaron todo' el nuevo documental de Netflix, en el que se recuerda el secuestro y asesinato del que fuera concejal de Ermua por el Partido Popular, y que verá la luz este viernes 10 de julio.