Llega a Netflix el documental de Miguel Ángel Blanco con la participación del rey Felipe VI y una treintena de testimonios

No es habitual ver al rey Felipe VI participando en proyectos audiovisuales. Sin embargo, Netflix ha conseguido que el monarca participe en 'Miguel Ángel Blanco: las 48 horas que lo cambiaron todo', la docuserie que rememorará el asesinato de Miguel Ángel Blanco a manos de ETA hace 29 años.

Netflix ha lanzado este martes el tráiler y las primeras imágenes de este trabajo documental dirigido por el periodista Jon Sistiaga ('Proyecto Sistiaga', 'Otro enfoque') junto a Juanjo López, y que llegará a la plataforma el próximo 10 de julio.

Así, el rey Felipe VI será uno de los testimonios que formen parte de este documental de Netflix junto a otros como los del ex presidente José María Aznar o la hermana del concejal del PP, María del Mar Blanco, entre muchos otros.

Así es 'Miguel Ángel Blanco: las 48 horas que lo cambiaron todo'

Imagen de Miguel Ángel Blanco: las 48 horas que lo cambiaron todo

'Miguel Ángel Blanco: las 48 horas que lo cambiaron todo' aborda los dos días en los que España entera se mantuvo en vilo, en los que millones de personas se movilizaron como única opción para frenar el asesinato de Miguel Ángel Blanco, una muerte en diferido que dejó una profunda huella. Cuando se cumplen 29 años de la muerte del concejal del PP en Ermua, los mismos años que tenía en el momento de su asesinato, este documental recuerda aquel momento crucial de solidaridad y compasión, en el que la sociedad vasca perdió el miedo a ETA.

Para reconstruir aquella historia, el documental cuenta con la participación de hasta 30 testimonios, entre ellos el de Felipe VI que comparte sus reflexiones sobre cómo vivió el entonces Príncipe de Asturias, también con 29 años, el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco y sobre la importancia de nunca perder la memoria. "Todos nos acordamos de dónde estábamos, qué hacíamos y qué sentíamos. Pienso en aquello y me entra la misma tristeza y la misma indignación", expone el Rey en el avance del documental que ha lanzado Netflix.

Asimismo, la docuserie cuenta con la participación de quienes tuvieron la responsabilidad de tomar las decisiones personales e institucionales más complejas durante esas 48 horas, como el que en su momento era el presidente del Gobierno, José María Aznar, el que era ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, o el alcalde de Ermua, Carlos Totorika, así como la hermana de Miguel Ángel, María del Mar Blanco.

Recordando aquella carrera contrarreloj, participan desde periodistas que estaban en primera línea de la noticia a las figuras institucionales de diversos partidos políticos que tuvieron un papel clave en la movilización social y política, amigos y compañeros de grupo de Miguel Ángel, compañeros de trabajo, miembros del operativo policial, miembros de la Ertzaintza que participaron en las labores de búsqueda de Miguel Ángel durante su secuestro, y hasta los médicos que hicieron todo lo posible para salvarle la vida, entre los que se encuentran Jaime Segalés, Juan Cabezas, Francisco Vázquez, Imanol Rodríguez y el doctor Francisco García Urra.

Por primera vez en 29 años, el documental recoge el testimonio de personas que llevaron a cabo intentos activos para detener el asesinato de Miguel Ángel Blanco y salvarle la vida contactando con miembros de la banda, como en el caso de María José Gurrutxaga o Patxi Zabaleta. Aunque hasta ahora se había hablado de la posibilidad de que estos intentos hubieran existido, nunca sus protagonistas lo habían contado abiertamente ni habían sido confirmados por fuentes oficiales.

Jon Sistiaga, periodista que ha trabajado en numerosos conflictos alrededor del mundo, era entonces un reportero de 29 años que fue enviado a cubrir la noticia sobre el terreno. Sistiaga se convierte en narrador en este documental, ayudando al espectador a navegar por aquellos días a través del testimonio de múltiples voces que los vivieron en primera persona, todo ello gracias a la visión que le da haber estado allí cuando todo ocurrió.