Los 10 estrenos que ver este fin de semana en Netflix, Prime Video, Movistar Plus, HBO Max o SkyShowtime del 10 al 12 de julio

Esperemos que estéis leyendo este artículo desde la piscina, o desde el frescor de vuestro aire acondicionado. Porque las olas de calor no perdonan a nadie, eso lo tenemos claro. Las plataformas de streaming siguen trayéndonos estrenos semana tras semana, y aquí estamos nosotros para destacar lo más interesante para hacerse maratones de películas en fin de semana en Netflix, Prime Video, Movistar Plus, HBO Max o SkyShowtime. Uno de los que más llama la atención es la llegada a Prime Video de 'Boulevard', uno de los mayores éxitos literarios de los últimos años, y que tuvo su estreno en cines este pasado mes de abril.

También tenemos 'Atrapando a un monstruo', esa fábula familiar protagonizada por Mads Mikkelsen y Sigourney Weaver, con toques de terror, pero también de película de aventuras de los años 80. Justo la energía que también destila 'Five Nights At Freddy's 2', con Josh Hutcherson como protagonista, tratando de mantener su familia (al menos, lo que queda de ella) unida. ¿Queréis más dramas familiares? Ahí tenemos 'Amarga Navidad', la última película de Pedro Almodóvar con un reparto de ensueño. O el desembarco de 'Sinners', la sorpresa de 2025, consiguiendo batir el récord de nominaciones este año en los Oscar, en Netflix. Porque, hasta ahora, solo había estado disponible en HBO MAX.

Boulevard

Sinopsis: Cuando Hasley (Eve Ryan) se muda a una nueva ciudad con su madre, lo último que espera es cruzarse con Luke (Mikel Niso), un joven envuelto en un aura peligrosa y un pasado trágico. Atrapado en sus propios demonios, Luke es todo lo que Hasley debería temer... pero a lo que se siente irremediablemente atraída. A pesar de las sombras que lo rodean, Hasley descubre en Luke una vulnerabilidad y un mundo interior apasionante. Juntos, crearán su propio boulevard: un refugio escondido donde poder ser ellos mismos, cumplir sueños imposibles, atreverse a amar a pesar de los prejuicios, el dolor y las cicatrices que arrastran, y demostrar que el amor es capaz de florecer incluso en los corazones más insospechados.

'Boulevard' es uno de los grandes éxitos literarios de los últimos años. Escrita por Flor M. Salvador, se convirtió en una novela superventas que arrasó entre las lectoras más jóvenes. Era cuestión de tiempo de que llegara una adaptación sobre la historia de Hasley y Luke. Dirigida por Sonia Méndez y con guion del también escritor Javier Ruescas, se estrenó este 2026 en el mes de abril, pero no tuvo la acogida esperada. De todos modos, es parte de la estrategia actual de Prime Video, que no esperan recuperar lo invertido en salas sino en streaming, así que llega este mes de julio a su plataforma dispuesta a reventar el verano y hacernos creer de nuevo en el amor. "Me encanta el mundo 'teenager', pero es verdad que 'Boulevard' tiene un punto más mágico, casi de cuento de hadas. En algunos aspectos es menos explícito que las anteriores, pero captura muy bien la inocencia de tener esa edad", comentó su protagonista, Eve Ryan, en una entrevista para Cosmopolitan.

"Vivir y ver cómo viven otras personas de tu edad un primer amor, un primer sueño cumplido, un primer encuentro con amigos... Es muy emocionante. Las películas adolescentes nos recuerdan el poder de las primeras veces, que yo creo que cuando creces se te va olvidando porque crees que ya lo has vivido todo y no debe ser así. Creo que siempre tenemos que descubrir eso", contó su guionista Javier Ruescas en una entrevista para Sensacine.

Plataforma: Prime Video

El club de los milagros

Sinopsis: Ballyfermot, Irlanda, 1960. Una pequeña comunidad de las afueras de Dublín sigue su propio ritmo, arraigada en las tradiciones de lealtad, fe y unión. Las mujeres de Ballyfermot sólo tienen un sueño tentador para saborear la libertad y escapar de la vida doméstica: peregrinar a la sagrada ciudad francesa de Lourdes. Y con un poco de interferencia benévola de su descarado y rebelde sacerdote, las íntimas amigas Lily, Eileen y Dolly son las 'afortunadas' ganadoras del billete de su vida en la alborotada noche de la rifa local.

Maggie Smith, Laura Linney, Kathy Bates y Agnes O'Casey. Un cuarteto de protagonistas increíble. Y juntas son las caras visibles, junto a Stephen Rea, de esta comedia familiar de buenas intenciones que nos lleva a la Irlanda de los años 60. Thaddeus O'Sullivan se encargada de dirigir esta historia humana, que ahonda en los vínculos que unen a las cuatro mujeres en su viaje a la ciudad sagrada de Lourdes. No inventa la rueda, y pisa muchos lugares comunes, pero merece la pena el viaje gracias a sus actrices. Sobre todo a Maggie Smith, marcando su última interpretación después de más de 60 años de carrera. "Mi crianza católica influyó en todo lo que hice”, señaló el director en una entrevista para ChurchPop. "Pude lidiar con las cosas por mis experiencias como católico".

Plataforma: Prime Video

Atrapando a un monstruo

Sinopsis: Una niña de ocho años pide ayuda a su intrigante vecino para matar al monstruo que hay debajo de su cama y que cree que se comió a su familia.

Bryan Fuller es uno de los creadores más interesantes de la televisión de la pasada década. Ahí tenemos el ejemplo de 'Pushing daisies', ese gran cuento de hadas moderno que nos descubrió a Lee Pace. O la brillante y explícita 'Hannibal', que funcionaba como precuela a lo que vimos en 'El silencio de los corderos'. En esta película, entre comedia familiar y cine de aventuras con tintes de terror, Fuller se reencuentra con su Hannibal Lecter, el actor danés Mads Mikkelsen, que es de lo mejor de la película. Por supuesto, con Sigourney Weaver. "Esta historia me encontró antes de que yo estuviera listo para filmarla", confesó su director en una entrevista para la web Cocalecas. "No me interesaba hacer un monstruo que grita. Me interesaba hacer un monstruo que observa".

"Siento que soy como la niña protagonista y quiero vivir esa experiencia. Quiero creer en esas cosas", comentó Sigourney Weaver para USA TODAY. "Es una historia tan ambiciosa, original y encantadora sobre una niña que se encuentra en serios problemas. Y, de algún modo, logra empoderarse a sí misma y sigue dando el siguiente paso para conseguir lo que necesita".

Plataforma: Prime Video

Miguel Ángel Blanco: las 48 horas que lo cambiaron todo

Sinopsis: documental sobre el asesinato de Miguel Ángel Blanco por parte de la banda terrorista ETA.

Una película documental dirigida por Jon Sistiaga y Juanjo López, narrada por Jon Sistiaga, testigo directo de los hechos, y producida por The Tintirin Team. Eso es lo que nos trae Netflix sobre uno de los eventos más importantes de nuestra historia reciente. El documental aborda los dos días en los que España entera se mantuvo en vilo, en los que millones de personas se movilizaron como única opción para frenar el asesinato de Miguel Ángel Blanco, una muerte en diferido que dejó una profunda huella. Cuando se cumplen 29 años de la muerte del joven de Ermua, los mismos años que tenía en el momento de su asesinato, este documental recuerda aquel momento crucial de solidaridad y compasión, en el que la sociedad vasca perdió el miedo a ETA.

Para reconstruir aquella historia, el documental cuenta con la participación de hasta 30 testimonios, entre ellos quienes tuvieron la responsabilidad de tomar las decisiones personales e institucionales más complejas durante esas 48 horas, como el que en su momento era el presidente del Gobierno, José María Aznar, el que era ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, o el alcalde de Ermua, Carlos Totorika, así como la hermana de Miguel Ángel, María del Mar Blanco. También cuenta con la participación de Su Majestad el Rey, que comparte sus reflexiones sobre cómo vivió el entonces Príncipe de Asturias, también con 29 años, el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco y sobre la importancia de nunca perder la memoria.

Recordando aquella carrera contrareloj, participan desde periodistas que estaban en primera línea de la noticia a las figuras institucionales de diversos partidos políticos que tuvieron un papel clave en la movilización social y política, amigos y compañeros de grupo de Miguel Ángel, compañeros de trabajo, miembros del operativo policial, miembros de la Ertzaintza que participaron en las labores de búsqueda de Miguel Ángel durante su secuestro, y hasta los médicos que hicieron todo lo posible para salvarle la vida, entre los que se encuentran Jaime Segalés, Juan Cabezas, Francisco Vázquez, Imanol Rodríguez y el doctor Francisco García Urra.

Por primera vez en 29 años, el documental recoge el testimonio de personas que llevaron a cabo intentos activos para detener el asesinato de Miguel Ángel Blanco y salvarle la vida contactando con miembros de la banda, como en el caso de María José Gurrutxaga o Patxi Zabaleta. Aunque hasta ahora se había hablado de la posibilidad de que estos intentos hubieran existido, nunca sus protagonistas lo habían contado abiertamente ni habían sido confirmados por fuentes oficiales.

Plataforma: Netflix

Naufragio: Pesadilla en el mar

Sinopsis: Este absorbente documental con imágenes inéditas y testimonios de los supervivientes narra el hundimiento de un crucero de lujo en 2012 y el desastre que se desató a raíz de este.

El 13 de enero de 2012, el capitán Francesco Schettino ordenó un desvío de la ruta establecida, y se acercó demasiado con el crucero Costa Concordia a la costa de la Isla del Giglio. A las 21:42 h, el casco del barco impactó contra unas rocas submarinas, abriendo una brecha de 70 metros que inundó los motores y provocó que el barco comenzara a escorarse. Tras una evacuación bastante caótica, el accidente se saldó con 32 víctimas mortales. Un naufragio que dio la vuelta al mundo, sobre todo por culpa de su capitán. Investigaciones llevadas a cabo demuestran que abandonó el barco entre los primeros y engañó al comandante del puerto de la isla de Giglio. Por todo ello, Schettino fue condenado a 16 años de cárcel y multado a pagar el precio de la duración de su juicio. En este documental de Netflix, se busca esclarecer todo lo que ocurrió aquella fatídica noche gracias a testimonios de varios de los supervivientes.

Plataforma: Netflix

Amarga Navidad

Sinopsis: Elsa es una directora de publicidad cuya madre muere durante un largo puente del mes de diciembre. Encuentra refugio en el trabajo, aunque es más bien una huida hacia adelante. Trabaja sin parar y, sin darse cuenta, no se concede el tiempo necesario para guardar el duelo por la ausencia materna. Hasta que una crisis de pánico la obliga a detenerse e imponerse un descanso. Su pareja, Bonifacio, es su tabla de salvación en esos momentos de crisis. Elsa decide viajar a la isla de Lanzarote acompañada por su amiga Patricia, que también necesita alejarse de Madrid, mientras que Bonifacio se queda en la ciudad.

Año tras año, cada estreno de Almodóvar siempre es un acontecimiento. Ya no solo en España sino en cualquier lugar que valoren el cine. Aunque no ha tenido las críticas esperadas, sí que muchas reseñas han destacado su vuelta a la forma después del traspiés que supuso su aventura americana. Con Bárbara Lennie, Leonardo Sbaraglia, Quim Gutiérrez, Patrick Criado o Aitana Sánchez-Gijón, el director manchego vuelve a ahondar en su pasado vital para darnos una nueva historia repleta de aristas. "Es el personaje que más me representa, con el que más tengo en común, es decir, que no he tenido que documentarme. Quizás por eso he tratado de no ser clemente con él, sino al contrario. Toda la diatriba final con el personaje de Aita es voluntaria, es una especie de autoagresión", confesó el realizador para Infobae. "No es que a mí me vaya la marcha, pero encontré cierta delicia en poder ir en contra de mí. Lo que más me atrajo, según iba escribiendo el guion, es que me iba llevando por territorios que no me esperaba en absoluto y que me interesaban mucho".

Plataforma: Movistar Plus

A una isla de ti

Sinopsis: Harry es un chef algo estirado al que le acaban de romper el corazón en el altar, por lo que se deja convencer por Yaiza, su mejor amiga, para pasar unas vacaciones en su tierra natal, Gran Canaria. Allí, Harry se enamora de la isla, de su gente, de sus playas y de su comida… pero lo que no esperaba era enamorarse de Iván, el padre de su amiga.

Canarias es uno de los mejores lugares de nuestro país para visitar y, sobre todo, para rodar grandes historias. Si ya lo han hecho recientemente series como 'Oasis', también se estrenó hace poco la película 'A una isla de ti' para demostrar que Canarias fácilmente puede convertirse en un personaje más, sobre todo si la historia tiene algo que contar. En esta película dirigida por Alexis Morante, nos encontramos a sus protagonistas Freddie Dennis y Jaime Zatarain, acompañados de Toni Acosta o Carlos González. Una comedia romántica que se define "sin etiquetas" y que busca añadir un poquito de inclusión a un género eminentemente heteronormativo. " Íbamos a contar una historia de amor, una comedia romántica, pero deconstruyendo el género y sin etiquetas", contó su director en una entrevista para Kinótico. "Coger los códigos de ese género, que es la comedia romántica, y hacerle un homenaje a los clásicos de los noventa haciéndola distinta, con dos hombres como protagonistas... me parecía que ya tenía un punto de partida muy bueno. Además, en las Canarias".

Plataforma: HBO MAX

Five Nights At Freddy's 2

Sinopsis: Ha transcurrido un año desde la pesadilla sobrenatural en la pizzería de Freddy Fazbear. La historia de lo que ocurrió allí ha ido adquiriendo la talla de leyenda local, e incluso ha dado pie al primer “Faszfest”. El exguarda de seguridad Mike y la agente de policía Vanessa han ocultado la verdad a Abby, la hermana de 11 años de Mike, acerca del destino de sus amigos animatrónicos. Pero cuando Abby decide reconectar con Freddy, Bonnie, Chica y Foxy, desatará una serie de acontecimientos aterradores que revelarán oscuros secretos sobre el verdadero origen de Freddy’s, desencadenando un horror que llevaba décadas escondido y olvidado.

Guionizada por el mismo autor que la saga original, Scott Cawthon (que, ojo, consta de 11 libros), esta secuela del éxito de 2023, se queda un poco a medio camino, sobre todo si no eres fan de los libros o de los videojuegos. Josh Hutcherson sigue haciendo lo que puede, y es gracias a él por lo que nos quedamos delante de la pantalla. Le acompañan los mismos protagonistas de la primera entrega (Elizabeth Lail y Piper Rubio), además del regreso de Matthew Lillard o la joven musa del terror McKenna Grace. La primera parte se convirtió en un exitazo en taquilla, con más de 300 millones recaudados, convirtiéndose en la película más taquillera de Blumhouse. La segunda, aunque no consiguió estar a la altura, llegó hasta los 240 millones, que no está nada mal.

Plataforma: SkyShowtime

Quién es quién

Sinopsis: Los Fuentes no son la familia mejor avenida del mundo. El trabajo, el colegio y la rutina les ha sumido en una espiral de desconexión que parece imposible de detener. Sin embargo, todo cambia cuando la benjamina del grupo, Valentina, pide un deseo por su noveno cumpleaños. Al día siguiente, todos los integrantes de la familia despiertan con el cuerpo intercambiado: El padre está en el cuerpo de su mujer, la niña está atrapada en el cuerpo de la abuela, los mellizos adolescentes no son ellos mismos… El caos se apodera de la familia y, desesperados, se preguntan: ¿Quién es quién? Mientras la familia se enfrenta a situaciones disparatadas y circunstancias de lo más hilarantes, los Fuentes deberán aprender a meterse en la piel del otro y confiar entre ellos para revertir la situación. ¿Serán capaces de volver a sus cuerpos originales y recuperar sus vidas?

Kira Miró y Salva Reina, pareja en la vida real, protagonizan esta comedia de humor blanco dirigida por Martín Cuervo, que hace poco también dirigió 'Bajo un volcán'. Sí, la película de William Levy y Maggie Civantos, dos enamorados durante la erupción de un volcán en Tenerife. En este caso, esta comedia toma como base un tropo muy usado en este tipo de género: el intercambio de cuerpos. Y, pese a que podría haber salido algo muy mal, como la desangelada 'Cuerpos locos', su reparto consigue llevarla a buen puerto, dándonos una película simpática y sin muchos alardes. "Nos dicen que hay que ser empático con el comapñero, pero en la familia cuesta más", comentó Salva Reina en una entrevista para Europa FM. "Siempre me educaron que la familia es lo primero, somos una piña", añade Kira Miró.

Plataforma: Netflix

Sinners

Sinopsis: Tratando de dejar atrás sus problemáticas vidas, dos hermanos gemelos regresan a su pueblo natal para empezar de nuevo, solo para descubrir que un mal aún mayor les espera para darles la bienvenida.

La nueva cinta dirigida por Ryan Coogler (director de 'Black Panther') nos pilló a todos por sorpresa. No solo porque fue un auténtico taquillazo (cerca de 400 millones de recaudación), sino porque tanto el público como la crítica alucinaron con la mezcla de géneros que presenta. Protagonizada por partida doble por Michael B. Jordan (ganando el Oscar), 'Los pecadores' nos presenta una historia diferente, que empieza de una forma, y tras un giro sorprendente en los primeros 45 minutos, cambia por completo. Visualmente es increíble, y su dirección artística está cuidada hasta la saciedad. Una de las sorpresas más divertidas de 2025.

"Mi abuelo materno y mi tío James eran de Mississippi. Nunca llegué a conocer a mi abuelo, pero crecí en la casa que él construyó en Oakland. Mi tío James, en cambio, tuvo una gran influencia en mi vida. Escuchaba blues todo el tiempo y solo hablaba de Mississippi cuando lo hacía. Esta película nació de esa relación y de mi deseo de explorar mis raíces familiares", contó su director para El Comercio Perú.

Plataforma: Netflix