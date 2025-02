Salva Reina sufre un incidente de salud antes de visitar 'La Revuelta' por el que ha aparecido así en pantalla

Cuando David Broncano anunció la entrada de Salva Reina a 'La Revuelta', muchos le esperaban entrado al escenario triunfal con su premio Goya en la mano, pero no fue así. El actor sorprendió avanzando hacia el presentador apoyado en una muleta, una imagen que sorprendió de lleno a los espectadores que le habían visto lleno de júbilo recogiendo su galardón en la gala de premios este sábado.

"¿Qué pasó? ¿Ha sido en la fiesta?", le preguntó el humorista nada más ver al andaluz avanzar hacia el escenario con muletas bajo el brazo y lo que parecía el goya a mejor actor de reparto envuelto en una funda. "Un poco sí", comenzó reconociendo entre risas antes de explicar a la audiencia su revés de salud, que se remontaba a mucho antes de la gala de premios.

Salva Reina confiesa el revés de salud que padeció durante los Goya y por el que ahora está en muletas

"Ha sido una rotura de ligamento celebratoria", bromeó el conductor de 'La Revuelta' mientras Salva Reina trataba de sincerarse. "Venía tocadito y me toqué más", confesó antes de explicar que un buen día le comenzó a doler el pie y cuando fue al médico le dijeron que tenía el menisco tocado porque ya está "podrido". Pero eso no le detuvo para acudir a la gran noche del cine que tuvo lugar este fin de semana en Granada.

🏆 SALVA REINA, GOYA A MEJOR ACTOR DE REPARTO 🏆



Fue a la gala infiltrado cojo de un pie y en la fiesta ya se jodió del todo. Y el Goya a saber dónde está. #LaRevuelta @salvareinachuki pic.twitter.com/NvhfN2Nq4r — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) February 10, 2025

"Fui al médico y le dije por favor no quiero ir a la gala como Fraga y me infiltró...", desveló el actor, asegurando que acudió a la ceremonia anestesiado para vivir su gran momento de la noche. "¿No me dolía eh? Pues por la mañana sí", confesó entre risas mientras el presentador insistía en que durante la ceremonia no se le notó en ningún momento.

"Mucha gente va infiltrada a los Goya", señaló con sorna el presentador entre risas del público. "Yo mismo", añadió Salva Reina antes de recrearse en su victoria de la noche. Cómo lo gané. "No se lo esperaba nadie, eh. Ni yo. Al cuarto que me lo dijo… les comenté que aflojaran con el tema que tan mal no lo había hecho", comentó en tono jocoso sobre el galardón que recibió por su trabajo en 'El 47'.

"No quería subir al escenario"

Y es que, el malagueño vivió toda una montaña rusa de emociones durante la gala de premios. "No quería subir al escenario. Quería correr. Me emocioné mucho. Porque me recondujo Antonio Banderas, sino…", comentó entre risas, antes de que Broncano y compañía repasasen el momento en el que tomó el escenario entre nervios para aceptar el galardón. "Qué vergüenza más grande", señaló fatigado el invitado de este lunes.