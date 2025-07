Nadie había dicho de Álvaro Escassi lo que María José Suárez de él: "Mejor no tenerle como enemigo"

La ruptura entre Álvaro Muñoz Escassi y Sheila Casas, tras apenas 7 meses de relación y después de haber proclamado su amor a los cuatro vientos en la final de 'Supervivientes 2025', sorprendió a muchos. Aunque no a María José Suárez, ex del jinete, quien este 11 de julio se sentó en '¡De viernes!' para dar su opinión al respecto.

"El discurso me parecía repetitivo, un copia y pega. En qué momento tu sacas un ramo y a los dos meses estamos sentados en un plató… me sonaba todo igual", comenzó diciendo la modelo. Además, cree que la hermana de Mario Casas "ha sabido salir a tiempo" y que "ha estado rápida". "O es muy lista o está muy bien asesorada. Yo creo que las dos cosas", añade.

Para empezar, la modelo reconoce que "los motivos de la ruptura con Sheila los sé porque son los mismos que la mía". De esta forma, deja entrever una posible infidelidad de Escassi, aunque tanto él como Sheila han dejado claro que no ha habido terceras personas. Eso sí, en varias ocasiones durante la entrevista María José Suárez confesó que había temas que prefería no tocar por miedo: "No quiero tener problemas con Álvaro. Prefiero no tenerlo como enemigo, porque Álvaro a las buenas, es muy buenas y a las malas, no".

María José Suárez recuerda su reciente encuentro con Álvaro Muñoz Escassi: "Me quedé de piedra"

"Existe un Álvaro que no conocí", ha reconocido la invitada. "Y al que tenéis miedo", ha dicho Terelu Campos, quien no dudaba en intervenir. Sin ni siquiera un titubeo, la ex Miss España ha asentido: "Sí". Además, ha insistido en los patrones repetitivos de su ex con todas sus parejas, "con el agravante de que no para de comparar sus relaciones actuales con las anteriores".

María José Suárez también ha hablado del reciente encuentro que tuvo con Escassi hace unas semanas en un restaurante de Madrid. Mientras ella estaba cenando, vio aparecer a su ex junto a Sheila Casas, y lo que pasó a continuación la dejó "de piedra".

"Viene con toda su naturalidad. Le da dos besos a mi compadre que lo tiene bloqueado de todos lados y me zampa dos besos", asegura. Ella, según su versión, se levantó a dar dos besos a Sheila porque le cae "fenomenal"."Yo creo que él no reparó en pensar", confiesa María José, quien no fue capaz de reaccionar: "Me quedé de piedra porque se podía haber evitado perfectamente. Pero él vino como diciendo 'Si yo ya me llevo fenomenal con María José'".