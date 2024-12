María José Suárez frena en seco a Sonsoles Ónega por lo que trata de hacer: "No enredes"

Este jueves, María José Suárez regresaba a 'Y ahora Sonsoles' después de que la semana pasada se publicaran unas fotografías de ella junto a Iker Casillas en la revista Semana dejando entrever que ambos podrían mantener algo más que una amistad. Así, la ex Miss España se pronunciaba con Sonsoles Ónega sobre este asunto.

"¿María José Suárez dónde está?", le preguntaba Sonsoles a su compañera antes de empezar la sección de corazón. "¿Qué pasa contigo? Me tenéis toda la tarde enredada y de arriba para abajo, de aquí para allá", reaccionaba la colaboradora del programa de Antena 3.

Pero por si fuera poco, este miércoles, Iker Casillas y María José Suárez volvían a salir en la portada de la misma revista. Y por ello, en 'Y ahora Sonsoles' han querido aprovechar la presencia de su colaboradora para preguntarle por su relación con el que fuera capitán de la selección española y del Real Madrid.

"El miércoles nos quedamos ojiplaticos, bueno voy a decir la verdad, no es que nos quedáramos ojiplaticos es que nos quedamos muy contentos porque nos gustaba la relación con Iker Casillas", le reconocía Sonsoles Ónega. "Pues siento darte un disgusto porque no hay relación", le contestaba María José.

"Es verdad que hemos coincidido mucho más en estos dos meses, pero ha sido fortuito. No hay nada entre nosotros. Somos amigos desde hace muchísimo tiempo", trataba de explicar la colaboradora. "¿Pero por qué os veis más ahora?", se interesaba Sonsoles. "Pues porque vengo todas las semanas a Madrid, a verte a ti", le contestaba ella.

Algo que llevaba a que Sonsoles Ónega le diera un corte. "Si hombre, ahora voy a tener yo la culpa de que te hayas revuelto tú con Iker", le soltaba la presentadora. "Hombre yo también vengo a Madrid y no me encuentro con Iker", apostillaba Beatriz Cortázar. "Somos amigos desde hace mucho tiempo, él está soltero y yo también y hacemos más planes pero ha sido casualidad", insistía la ex Miss España.

"Pero de la amistad se puede pasar al amor", le comentaba José Manuel Parada. "Me pasó, me pasó en mi anterior relación que también éramos amigos desde hace más de 20 años", aseveraba en alusión a Álvaro Muñoz Escassi. Y cuando Sonsoles le preguntaba por cuál era su relación con Iker, María José explicaba que salen a cenar y a tomar algo pero que no hay nada. "Me encantaría poder decir otra cosa y que hay una ilusión, pero con Iker no la hay ni la habrá", añadía.

Sonsoles Ónega provoca a María José Suárez con su titular

Sin embargo, las explicaciones de María José Suárez no convencían a Sonsoles Ónega, que le decía que con esas fotografías se podían hacer siete páginas. "¿Pero a ti te gusta Iker?", le cuestionaba Paloma García-Pelayo a lo que la colaboradora le contestaba que "no". "Me gusta como amigo, ha sido pareja de una íntima amiga mía y no, no, no", sentenciaba antes de ver como le habían preguntado a Eva González sobre este asunto.

"Pepa o María José Suárez, ¿Cuándo te enamores me lo vas a contar o me voy a pegar el susto viendo una portada?", le preguntaba Sonsoles Ónega a su compañera. "No, yo te lo voy a contar, pero también te digo que no tengo ningunas ganas de enamorarme. Tengo una ilusión de empezar el 2025 soltera, es que he solapado una relación con otra en los últimos diez años", añadía ella.

Al ver que María José Suárez no terminaba de negar que pudiera tener algo con Iker Casillas, Sonsoles se atrevía a soltar una frase que hacía que su compañera se rebotara con ella. "Si yo escribiera en Vanitatis o Informalia pondría 'María José Suárez confirma la intimidad con Iker Casillas'", aseveraba. "Oye, Sonsoles no seas enreda que yo no he dicho nada de eso", le replicaba. "No enredarme, tener compañeros para esto", concluía.

Pero sus compañeros seguían sin terminarse de creer que no haya habido algo entre ellos. "Yo creo que ha habido cuatro besos y lo que continúa no lo sé, que no sabemos lo que va a pasar y que alegría para el cuerpo nena que estás soltera. Eso es lo que nosotros creemos pero ella no ha dicho que no", añadía Sonsoles. "No vamos a enredar", apostillaba Beatriz Cortázar. "Con lo que te gusta a ti enredar, yo estoy aprendiendo de vosotros", se escudaba Ónega.