'TardeAR' da la campanada con esta impensable nueva pareja que salpica a Sonsoles

Este martes, Ana Rosa Quintana arrancaba 'TardeAR' cebando que tenían una exclusiva sobre una nueva pareja de famosos que iba a dar mucho que hablar. "No sé quién es la pareja, yo solo he preguntado una cosa y decidme si o no y si tenía que ver con Álvaro Muñoz Escassi", aseveraba la presentadora.

Pero había que esperar hasta 'SalseAR' para conocer de quiénes se trataba y quiénes son los protagonistas de la portada de la revista Semana que va a generar muchos titulares y muchos debates.

"Tenemos la exclusiva de la revista Semana, una nueva pareja", avanzaba Ana Rosa. "Así, es, bueno yo las etiquetas. Al final es una cita para dos, se van solos, no es la primera vez que quedan, se les ve felices, alegres. Para mí de toda la vida sería una pareja, pero como ahora las etiquetas como Sheila y Álvaro que dicen que son amigos. Sabíamos que eran amigos desde hace años", respondía Jorge Borrajo, el director de la revista.

Y fue justo después cuando se revelaba la gran bomba: Iker Casillas y María José Suárez estarían juntos. "¿Pero qué? Pero por favor, qué más va a pasar. ¿Álvaro sabía esto? Es que para María José es subir un escalón, pasar de Álvaro a Iker", comentaba Boris Izaguirre en 'TardeAR'.

'TardeAR' avanza en exclusiva la relación de Iker Casillas y María José Suárez

Tras ello, Jorge Borrajo recordaba que María José Suárez estuvo con Feliciano López, que es gran amigo de Iker Casillas y que el ex futbolista del Real Madrid estuvo con Eva González que también es gran amiga de la que fuera Miss España y actual colaboradora de 'Y ahora Sonsoles'.

Precisamente, mientras en 'TardeAR' mostraban la portada de Semana en exclusiva, en 'Y ahora Sonsoles' trataban de conectar en directo con María José Suárez que se acababa de ir del plató en el que colabora. "No he visto ni las fotos ni sé que ha salido. Me acaba de llamar Andrea para decirme que salimos mañana en portada pero no sé nada", reaccionaba la ex modelo en el espacio de Antena 3 mientras Sonsoles Ónega le pedía que cancelara el viaje que tenía previsto para volver al programa y hablar de esta noticia bomba.