David Bustamante rompe su silencio sobre el porqué de su cambio físico en 'TardeAR'

En los últimos días ha habido dos cantantes que se han vuelto virales y no precisamente por su música, sino por su cambio físico. Uno es Lucas, del dúo Andy y Lucas, cuya nueva nariz ha dado mucho de qué hablar, y otro es David Bustamante. El cántabro se ha convertido en las últimas horas en tendencia debido a un vídeo que se ha viralizado por las redes sociales.

Se trata de un vídeo grabado durante un concierto que Bustamante dio el pasado 30 de noviembre en Ponferrada (León). Nada más subirse al escenario, el cantante sorprendió a todos con una imagen muy diferente a la que nos tiene acostumbrados. Era más que evidente su aumento de peso, pero, además, optó por cambiarse el estilo de peinado, luciendo un corte con un flequillo más largo.

Me ha costado reconocerle. pic.twitter.com/crNTwW8sHa — Javier Rubio Donzé (@Sr_Donze) December 1, 2024

Este lunes, 2 de diciembre, en 'TardeAR' quisieron ponerse en contacto directamente con él para conocer de primera mano el motivo de este sorprendente cambio físico. David Bustamante, lejos de enfadarse, se lo tomó con filosofía, y explicó las razones de este aumento de peso, dejando claro que no le preocupa en absoluto.

"Una vez más las redes se han inundado de comentaros sobre el aspecto físico. Ha vuelto a subir de peso y nosotros sabemos de su propia boca por qué ha cogido esos kilitos", comentaba Ana Rosa, antes de dar paso a las declaraciones del cantante de San Vicente de la Barquera.

David Bustamante explica el motivo de su aumento de peso

David Bustamante no dudaba en pronunciarse sobre el tema, aunque no entendía el porqué de la polémica: "Si no fuera por ti ni me hubiera enterado de eso. Gracias por tu preocupación pero yo estoy bien… Nada más que añadir". "Cuando dejas de fumar pasan estas cosas, nada que no se pueda solucionar. Feliz Navidad y un fuerte abrazo. No obstante, os agradezco la preocupación", sentenciaba el artista.

"Enhorabuena a Bustamante que ha dejado de fumar. Eso es lo importante, que ha dejado de fumar", reconocía Bea Archidona tras una conversación telefónica del cantante con el magacín vespertino de Telecinco. Por su parte, Lolita Flores aseguraba que "os puedo decir que está super feliz y mejor que nunca. Sigue siendo el gran artista que es, tenga 10 kilo más arriba o abajo. Ya adelgazará".

Cristina Cifuentes también daba su opinión al respecto: "Bienvenido, Bustamante, al mundo donde tienen que vivir la mayoría de las mujeres, que se nos cuestiona permanentemente por nuestro peso". "Totalmente de acuerdo", le daba la razón Cristina Tárrega. "Pues yo tengo que decir que lo que más me ha sorprendido no es el peso, ha sido el corte de pelo", apostillaba Ana Rosa.

Tárrega empatizaba enormemente con David Bustamante: "Doy por válido lo de dejar de fumar porque se coge mucho peso. David ahora está feliz y tranquilo". "Al final todos estamos expuestos, pero es que este tema es recurrente, el aspecto físico. No es el único artista que le ha pasado, están diciendo: 'Basta ya'", sentenció la colaboradora de 'TardeAR'.