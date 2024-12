Iker Jiménez despide 'Cuarto Milenio' dirigiéndose en estos términos a Ana Rosa: "No tenías por qué"

Iker Jiménez ha aprovechado este domingo, 1 de diciembre, para hacer una reflexión al final de su programa 'Cuarto Milenio' sobre la "crisis" que ha sufrido su imagen en estas últimas semanas. Sobre todo a raíz de la cobertura que hizo sobre la DANA que asoló Valencia hace un mes, y que generó infinidad de críticas hacia él y hacia su programa, tras difundir el bulo del parking de Bonaire.

"Se aprende mucho de los momentos de crisis, de los que puedes salir debilitado o reforzado, pero todo depende de tu actitud", empezó diciendo Iker Jiménez en el programa de Cuatro. Acto seguido, el presentador reflexionó en voz alta sobre la que se lio en redes sociales, donde incluso llegaron a pedir su expulsión de Mediaset y promovieron una desbandada de anunciantes de su programa. En cambio, lo que vivió en la calle, según él, ha sido muy diferente.

"En las redes parece que te van a lapidar, pero en la calle solo me he encontrado cariño. Antes me decían 'me encanta tu programa'. Ahora me cogen y me dicen 'aguanta', 'fuerza', 'ole tus cojones'. No me he encontrado a nadie- tendrían todo el derecho- que me haya dicho 'te has portado mal' o 'eres un mentiroso'", asegura Iker Jiménez.

Iker Jiménez manda un mensaje de agradecimiento a Ana Rosa

Además, recordó que sus programas, tanto 'Cuarto Milenio' como 'Horizonte', están viviendo su mejor momento de audiencias: "Nos están dando un apoyo increíble… algo está pasando". Pero el comunicador fue más allá y recordó también que sufrió "una petición única en España" con "colegas que comen perro", haciendo referencia a periodistas que han atacado a otros periodistas.

"Yo tengo que aprender lecciones, sé de quién me puedo fiar, sé quién ha ido al frente y sé con quién jamás iría al frente. Y sé de gente que piensa como yo pero no tiene valentía para decirlo", prosiguió Iker Jiménez, antes de lanzar una serie de preguntas a estas personas: "¿Por qué tenéis miedo? ¿Tenéis miedo a las letras digitales? No tengáis miedo, porque hay una división tan grande entre las batallas en bits y la calle que es brutal".

El comunicador también quiso tener unas palabras de agradecimiento a aquellos que le han brindado su apoyo en estas últimas semanas. "Gracias a Carlos Herrera y otros compañeros, como Pérez Reverte y tantos otros. Ana Rosa, te mando un abrazo, no tenías por qué", confesó, agradecido, el presentador de Mediaset. Cabe recordar que hace unos días, la periodista hizo una férrea defensa hacia Iker Jiménez y Carmen Porter en 'TardeAR' e incluso aplaudió el boicot al banco ING, tras retirarse como patrocinador de 'Horizonte' y 'Cuarto milenio'.

"Quisieron hacer una operación como ya vivió esta casa en una ocasión y les ha salido mal y yo me alegro mucho de que les haya salido mal, me alegro mucho de que les retiren todas las cuentas [de ING] y me alegro mucho de que Iker y Carmen que como todos los que hacemos programas en directo tantos años a veces ocurren cosas y todos nos equivocamos, pero Iker salió inmediatamente lo explicó, pidió disculpas de lo que lo tenía que pedir pero de lo otro me parece una canallada. Así que compañeros nuestro apoyo", sentenció entonces Ana Rosa Quintana.

Por último, Iker Jiménez también hizo una reflexión sobre "la campaña que me han hecho, aunque algunos crean que es negativa". "Un experto en marketing diría que no la puedo pagar con millones de euros. Me han puesto en todas partes, había 500 reportajes, pocos alabando y otros azotando. Pero eso reactiva a la gente. Me vais a convertir en un mito, un héroe, una leyenda. Y yo soy muy de leyendas", sentenció.