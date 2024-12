Jorge Javier asesta este robusto palo a Ana Rosa en 'TardeAR' por su alto poder en Mediaset

Jorge Javier Vázquez ha lanzado un dardo directísimo a Ana Rosa Quintana en directo durante la transición de 'El Diario de Jorge' a 'TardeAR' de este lunes. Y todo, por su elevado dominio y poder en Mediaset.

"¿Qué me cuentas?", le ha preguntado el presentador catalán a su compañera para que avanzara, como cada día, el principal contenido del programa. "¿Has visto este fin de semana que está todo el mundo y todas las redes revueltas porque David Bustamante ha aparecido en un concierto y ha aparecido con otro cambio de imagen, un poco más rellenito? Bueno, pues para que nadie se preocupe, le hemos preguntado y vamos a contar qué es lo que nos ha dicho", ha introducido Ana Rosa.

Tras oír este cebo, Jorge Javier Vázquez le ha preguntado: "¿Sabes lo que voy a hacer ahora mismo, no?". "Irte corriendo al camerino a poner la tele. Por cierto, ¿tú tienes tele en el camerino?", se ha interesado Ana Rosa Quintana. "Sí, claro que tengo", le ha asegurado él.

Jorge Javier, a Ana Rosa: "Será lo único que te queda por no tener en esta cadena ya"

"Pues yo no tengo", se ha quejado la veterana periodista. "Luego me voy a hacer un vídeo para que me veas. ¿Qué te piensas, que te miento?", le ha replicado Jorge Javier. "No, no, si yo estoy aquí para protestar porque yo no tengo", ha apuntado Ana Rosa.

Ha sido justo en ese momento, al escuchar la queja, cuando Vázquez, fiel a su estilo, le ha arreado un grueso palo: "Pues escucha, será lo único que te queda por no tener en esta cadena ya". Una demoledora frase que muchos piensan y ante la que Ana Rosa, que no la vio venir, ha acertado a responder: "Tienes toda la razón".