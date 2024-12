Josema Yuste llama "egoísta" a Sonsoles Ónega tras lo que le hizo en su entrevista en Antena 3

Este lunes, 9 de diciembre, Sonsoles Ónega ha recibido en el plató de 'Y ahora Sonsoles', la visita de Josema Yuste. El cómico ha acudido al programa vespertino de Antena 3 para hablar sobre las polémicas palabras que le ha dedicado su excompañero de Martes y Trece, Millán Salcedo.

"Se separaron y nos dejaron huérfanos de su humor único. Están a punto de cumplirse 27 años de su último skectch de fin de año de Martes y Trece. Millán Salcedo ha estallado con su otra mitad en una publicación", explicaba Sonsoles Ónega, poniendo en antecedentes a la audiencia. Acto seguido, abrazaba a su invitado, con el que se sentaba en la mesa de actualidad junto al resto de colaboradores.

El principal motivo de la visita de Josema Yuste a 'Y ahora Sonsoles' era para hablar de su nuevo proyecto profesional. Sin embargo, el tema que centró la entrevista fue las polémicas palabras de Millán Salcedo. Antes de sacar a colación el asunto, la presentadora comentó que el cómico venía del fisio. "Es que tengo una lesión en el hombro, pero bien", explicaba el humorista. Tras esto, la conductora del programa se quejaba de lo lejos que estaba su invitado de ella en la mesa.

Josema Yuste llama "egoísta" a Sonsoles Ónega

"¿Estoy lejos? Pues me acerco", decía Josema Yuste, moviéndose hacia la presentadora. Para justificar esta distancia, el invitado reconoció que "es que estoy acatarrado". "Pues entonces, lejos, no, no", le espetó ella, cambiando radicalmente de opinión. Esto provocó el estallido del humorista, quien, tirando de ironía, le reprochó: "¡Qué egoísta eres! Estoy saliendo del catarro, ya no contagio. Contagiaba al principio". "¡Cómo hemos aprendido de la pandemia!", sentenciaba, entre risas, Sonsoles Ónega.

Tras este divertido momento, el cómico reconoció tener "un recuerdo magnífico de Martes y Trece", por lo que nunca imaginó que su compañero pudiera dedicarle tales palabras. Aunque confiesa que, como cualquier pareja, tuvieron sus luces y sus sombras, siempre le compensó formar parte del dúo: "No ha sido un camino feliz 100%, pero ha sido más feliz que no feliz".