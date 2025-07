Rosa Villacastín apoya acciones legales contra Mediaset tras lo visto en 'Tardear' sobre las saunas del suegro de Sánchez

Que Rosa Villacastín es de izquierdas no sorprende a nadie y que no duda en utilizar sus redes sociales constantemente para dar la cara por el presidente del Gobierno y atacar a líderes del PP como Ayuso y Feijóo, tampoco.

Y aunque a veces lo hace de forma directa, en otras prefiere pronunciarse indirectamente a través de sus retuits. Y eso es lo que hizo precisamente este viernes al compartir el mensaje de un usuario que señalaba alto y claro a 'Tardear' y a Mediaset por cómo están abordando el asunto de las saunas vinculadas al suegro de Pedro Sánchez.

Así, este viernes, 'Tardear' se montó una tertulia aprovechando las acusaciones de Núñez Feijóo a Pedro Sánchez de que se había lucrado de los prostíbulos de su suegro. Un asunto que no está comprobado y que, de hecho, esa misma mañana habían desmontado en 'Mañaneros 360' a través de un informe de las cloacas del Estado con el excomisario Villarejo detrás del seguimiento al presidente del Gobierno y su familia y en el que se hablaba del asunto de los prostíbulos con la policía patriótica reconociendo que no había pruebas algunas.

Pese a todo, en 'Tardear' no tuvieron reparos en seguir hablando del negocio de las saunas del suegro de Pedro Sánchez, que hay que recordar que está muerto. Y lo hicieron con una tertulia para nada plural con periodistas de OK Diario, Libertad Digital o The Objective y con el testimonio de Andrea, quien fuera el ex novio de La Veneno, asegurando que él trabajó en una de esas saunas y que no tenía buena fama. Algo completamente cuestionable como hizo el usuario al que retuiteó Rosa Villacastín.

De esa manera, Villacastín, que ya ha demostrado en varias ocasiones no estar nada de acuerdo con la deriva que han adquirido los programas de la que fue su amiga y compañera, Ana Rosa Quintana, compartió el mensaje de un usuario que rogaba al PSOE que demandara a Mediaset por la cobertura del tema.

"Ruego a los servicios jurídicos del PSOE y de la familia de Pedro Sánchez que estudien demandas y querellas de toda índole contra Telecinco, Cuatro, Mediaset. Han perdido el juicio. En cada jornada, emiten montones de delitos, de injurias, calumnias y bulos", escribía este usuario. Una petición que, como decimos, ha apoyado Rosa Villacastín.