'Supervivientes 2026' revela al salvado de la expulsión más dura con un elocuente porcentaje

'Supervivientes 2026' ha celebrado una nueva ceremonia de salvación este martes en 'Tierra de Nadie' entre los vigentes nominados: Alvar Seguí de la Quadra-Salcedo, Claudia Chacón, Aratz Lakuntza y Gerard Arias.

Los porcentajes han estado nuevamente igualados por arriba (38,8% 30,3% 22,5% 8,4%) y poco más de ocho puntos han separado a los dos más votados por la audiencia a través de la app de Mediaset Infinity.

La salvación de este martes era crucial y muy significativa, pues hablamos de una de las nominaciones más duras, con cuatro pesos pesados de esta edición de 'Supervivientes'. Prácticamente podría ser una final anticipada.

Duelo final en la ceremonia de salvación entre Claudia Chacón y Gerard Arias

En primer lugar, María Lamela, la encargada de llevar a cabo la ceremonia desde Honduras, ha indicado la permanencia en la palestra de Aratz Lakuntza y Alvar Seguí. Así las cosas, el indulto ha quedado en un duelo entre Claudia y Gerard, archienemigos máximos.

Finalmente, tras unos minutos de tensión, se ha resuelto el enigma: Claudia Chacón ha sido la salvada de la noche con ese 38,8% de los votos frente a Gerard Arias. La joven, rota en llanto y sin palabras, se ha mostrado muy emocionada con el veredicto de los espectadores, pues ya son incontables las veces que le han liberado de la eliminación en primer lugar.

Además, ese elevado porcentaje cosechado frente a pesos pesados como Alvar, Aratz o Gerard, otro perfil con mucho fandom de 'La isla de las tentaciones', evidencia una semana más que la concursante, a pesar de sus grandes polémicas, es una clara favorita para llegar a la final de 'Supervivientes 2026' e incluso ganar.