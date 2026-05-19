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Encuesta: ¿Quién quieres que sea salvado de 'Supervivientes 2026': Alvar Seguí, Aratz Lakuntza o Gerard Arias?

por El Televisero

Los espectadores de 'Supervivientes 2026' han salvado con sus votos a Claudia Chacón por enésima vez, por lo que Alvar, Aratz y Gerard, tres pesos pesados de la edición, continúan en la cuerda floja hasta el jueves

Nominados de 'Supervivientes 2026'
Nominados de 'Supervivientes 2026' | Montaje El Televisero

Tras las nominaciones de la última gala de 'Supervivientes 2026', quedaron expuestos al implacable juicio de los telespectadores Alvar Seguí, Claudia Chacón, Aratz Lakuntza y Gerard Arias.

Este martes, en la décima entrega de 'Tierra de Nadie', con Ion Aramendi al frente, se ha llevado a cabo una nueva ceremonia de salvación, liberando a uno de los nominados -el más votado- del proceso de expulsión y reduciendo así la lista de cara al jueves.

La agraciada ha sido nuevamente Claudia Chacón, por lo que Alvar, Aratz y Gerard continúan en la cuerda floja hasta el próximo jueves 21 de mayo. El que obtenga menor respaldo en la app de Mediaset Infinity será el que abandone para siempre La Palapa en la gala 12 de 'Supervivientes 2026'.

Así las cosas, ¿a quién quieres salvar de la nueva expulsión de 'Supervivientes 2026': Alvar, Aratz o Gerard? ¡VOTA YA en la encuesta de El Televisero!

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