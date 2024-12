Juan del Val toma partido abiertamente entre Millán Salcedo y Josema Yuste en 'La Roca'

Este domingo, 8 de diciembre, en 'La Roca' han analizado una de las polémicas de la semana: las desafortunadas palabras de Millán Salcedo sobre Josema Yuste y Florentino Fernández. Una vez más, Juan del Val ha vuelto a ser el más directo a la hora de dar su opinión al respecto.

En una de las entrevistas con motivo de la promoción de su obra de teatro, Millán Salcedo ha atacado duramente al que fuera su compañero de Martes y 13. "Dice que estudió arte dramático, pero no. Fue yo quien cortó, él quería seguir estrujando el limón. Montó otro dúo con Flo. Pensaría que con otro gordo y feo se lo llevaría crudo. Puede que yo sea gordo y feo, pero tengo talento… cosa que Flo no", aseguró el cómico.

Estas palabras han sido analizadas este domingo en 'La Roca', así como la respuesta de Josema Yuste, que reconoce que no está de acuerdo "en casi nada", y que lo único que hace "es mentir". Juan del Val se ha mostrado muy crítico con Millán Salcedo, del que ha dicho que "creo que está un poco fuera. Me parece una falta de respeto a Flo, porque a lo mejor Flo tiene más talento que él".

Juan del Val sale en defensa de Flo: "Es un humorista extraordinario"

"Martes y 13 es historia del humor. Nos han hecho reír como nadie. Luego se evoluciona… y Flo es además un humorista extraordinario", ha añadido el escritor. Por su parte, Nuria Roca, ha señalado: "Me llama la atención que Millán Salcedo le tiene un poquito de… a Flo porque le hizo una imitación que no le gustó. Me parece un despropósito viniendo de Millán Salcedo que ha imitado a todo el mundo".

"Yo en toda esta historia estoy completamente con Josema Yuste, pero sobre todo con Flo", ha sentenciado Juan del Val, posicionándose claramente del lado del miembro de jurado de 'Got Talent', quien, por cierto, todavía no se ha pronunciado al respecto.