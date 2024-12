Tamara Falcó decide plantarse en 'El Hormiguero' con Juan del Val como culpable: "Por ahí no paso"

Como cada semana, 'El Hormiguero' se despedía este jueves de los espectadores de la mano de Juan del Val y su habitual reflexión polémica que siempre cierra la tertulia de actualidad. Y aunque sus quejas suelen estar acompañadas por las risas de sus compañeros, en esta ocasión Tamara Falcó tuvo que parar los pies al guionista.

Con tono humorístico, el marido de Nuria Roca suele sorprender a todos sus compañeros y los espectadores cada jueves con una elaborada "polémica" queja que a menudo no ofende a nadie. En esta ocasión, el compañero de Pablo Motos tildó de "pesados" a todos los que se preocupan por su microbiota.

Juan del Val llama "pesada" a Tamara Falcó y la mesa de debate se incendia

Un comentario que no gustó nada a Tamara Falcó, que desde el otro lado de la mesa de debate de 'El Hormiguero' corrió a parar los pies al colaborador. "Por ahí sí que no paso. La microbiota es importantísima", espetó la mujer de Íñigo Onieva. Sin embargo, Juan del Val decidió hacer oídos sordos y continuó con su queja de la semana, lanzando una contundente pulla a la socialité.

El polémico Juan del Val vuelve a generar debate #DabizMuñozEH pic.twitter.com/TWlm0yZDUo — El Hormiguero (@El_Hormiguero) December 5, 2024

"A eso me refiero. Que hay gente que habla de la microbiota y no saben lo que es. Es una cosa dificilísima de explicar, Tamara", subrayó Juan del Val, que no dudó en criticar los alimentos que se suelen recomendar para cuidar a este conjunto de bacterias. "Estoy en una marisquería y me quiero comer unas gambas. ¿Cómo me voy a comer un chucrut? Que no tengo ni idea de qué cojones es", insistió entre risas el tertuliano.

Sin embargo, Tamara Falcó continuaba con gesto serio escuchando las burlas de su compañero. "Todos los encurtidos son buenísimos. Los encurtidos son algo típico de nuestra cocina", contestó la hija de Isabel Preysler en un intento de explicar a del Val aquello que estaba criticando sin conocimiento. Pero todo esfuerzo fue en vano, pues el guionista no estaba dispuesto a parar sus bromas.

"¿Desde cuándo se habla de la microbiota? De repente, todo el mundo habla de ello. ¡Sois muy pesados!", espetó Juan del Val mientras la colaboradora insistía en que la microbiota es "algo fundamental" sin dar más explicaciones al respecto. En última instancia, Pablo Motos terminó bromeando sobre la "microbiota permeable" de su compañero y clausuró el debate por falta de tiempo.