Miguel Ángel Muñoz confiesa el "bochornoso" episodio por el que ha dejado de beber alcohol en 'El Hormiguero'

Miguel Ángel Muñoz acudió a 'El Hormiguero' para presentar su nueva película 'Futbolísimos 2. El misterio del tesoro pirata', que llegará a los cines el próximo 8 de agosto. Y precisamente, Pablo Motos no perdió la oportunidad durante la entrevista de preguntarle por su pasado en la cantera junior del Real Madrid. Fue entonces cuando el actor se sinceró sobre el gran incidente que afectó a su carrera deportiva y le empujó a renunciar al alcohol para siempre.

"Por aquel entonces no había móviles ni mensajes, entonces cuando a un ojeador le gustaba un chaval, escribía una carta con el membrete del club para volver a hacer una prueba o tener conversaciones con el club para ficharle", comenzó explicando el bailarín sobre sus años más tempranos marcados por su afición al fútbol, asegurando ante las hormigas que su sueño era ser jugador del Real Madrid.

Miguel Ángel Muñoz recuerda la borrachera que le costó su fichaje en Real Madrid: "Fue bochornoso"

Sin embargo, la vida tenía preparados otros caminos para el protagonista de 'UPA Dance', como él mismo explicaría a Motos. "Yo había salido del club a los 10 años, seguí jugando federado y dio la casualidad de que un ojeador estaba por allí. Y un día, yo estaba en el cole, hice pellas y con unos amigos entramos en una tienda y pillamos botellas de alcohol y nos emborrachamos mucho", recordó Miguel Ángel Muñoz.

"Yo era la primera vez que bebía, nunca había probado una gota de alcohol, tenía muy pocos años, menos de 14. Nos parecía divertido, tan divertido que se nos fue absolutamente de las manos", lamentó el invitado, relatando ante la audiencia la que más tarde sería confesaría fue la única borrachera de su vida. "Estábamos los dos con un pedo de colores, yo dije 'por favor avisad a un taxista que me lleve a casa y que no se enteren mis padres'. A mi amigo le cayó la mundial, todo el colegio le fue a ver... Fue bochornoso", continuó explicando.

"Cuando mi padre me vio la que llevaba encima no sabía qué me había pasado y estaba muy asustado, me llevó al hospital. Pasé toda la tarde hasta la noche en el hospital haciéndome pruebas, el pedo más grande de mi vida", explicó Miguel Ángel Muñoz visiblemente avergonzado antes de desvelar por qué ese momento en concreto marcó tanto su futuro.

"El día más importante de mi vida lo eché a perder por haberme emborrachado"

Y es que, las copas de más del actor frustraron de lleno sus posibilidades en el mundo del fútbol. "Nunca he tenido uno tan grande como ese, bueno nunca he tenido otro porque al día siguiente me levanté con una resaca terrible y mi padre me había guardado esa carta que había escrito el Real Madrid para hacer una prueba", explicó el madrileño.

"Fui a la ciudad deportiva, llegamos medio tarde, jugué fatal, me encontraba fatal y el club no me cogió. Entonces, asimilé que el día más importante de mi vida lo había echado a perder por haberme emborrachado", lamentó Miguel Ángel Muñoz, asegurando que a partir de ese momento adoptó una manera completamente distinta de relacionarse con el alcohol.

"Quería ser futbolista del Real Madrid, había estado en el club y el club me había vuelto a escribir. Lo hice tan mal que no me cogió el club y desde entonces nunca más probé una gota de alcohol hasta a mis 25-26 años que empecé a tomar vino", explicó el invitado de Pablo Motos."A día de hoy no tomo copas, no tomo whiskey ni ron. Puedo tomar algún chupito, algo de tequila porque viví en México y medio lo puedo asimilar, pero nunca más he vuelto a beber. Fíjate, esa borrachera me salvó de beber como hace casi todo el mundo, demasiado", señaló finalmente.