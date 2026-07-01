Quim Gutiérrez cuenta lo que ocurre en los rodajes con Antonio Resines y admite cómo es trabajar con él en realidad

Quim Gutiérrez ha regresado a 'El Hormiguero' este miércoles junto a Antonio Resines con la tarea de cerrar la vigésima temporada del espacio de Antena 3 como los últimos invitados de Pablo Motos. Y durante su visita, al sincerarse sobre su experiencia rodando su nueva película, el catalán no ha dudado en destapar cómo es verdaderamente trabajar con el veterano actor.

"Ha sido duro", ha comenzado señalando el actor entre risas del público cuando Motos le ha preguntado por el proceso de grabación de 'Haciendo Amigos', la nueva película que protagonizan juntos y que llegará a los cines el próximo 10 de julio. Ha sido entonces cuando el intérprete ha comenzado a destacar las manías de su compañero durante las jornadas de rodaje.

Quim Gutiérrez se sincera sobre cómo es Antonio Resines en los rodajes: "Ya tiene una edad"

"Cada cual tiene sus necesidades, entonces como Antonio tiene una edad, de camino al set había que parar a comprar cinco periódicos cada día", ha explicado entre risas Quim Gutiérrez mientras Resines trataba de defenderse de la mofa generalizada, que en varios momentos se ha visto acentuada por las constantes pullas entre este y Pablo Motos. "Porque soy una persona formada, no como otros", ha señalado el actor en su defensa.

Antonio Resines y @quimyo nos presentan su nueva película, ‘Haciendo Amigos’, que llega a los cines el 10 de julio #ResinesQuimEH pic.twitter.com/92sY1JsEAP — El Hormiguero (@El_Hormiguero) July 1, 2026

Así, el catalán ha querido destacar también la "rapidez" de Resines a la hora de grabar sus escenas, asegurando que se negaba a hacer más de una toma durante sus planos compartidos. "Lo que tiene en el rodaje es que es el tipo más rápido en desaparecer del set que he visto en mi vida. Él haría no una toma, media", ha destacado desde el asombro el intérprete. "Eso es eficacia", añadía con sorna el veterano actor.

"Claro, para qué hacer dos si con una ya tengo", ha insistido con sorna Quim Gutiérrez. "Yo le miraba a él, que era el que estaba en plano conmigo y si le parecía bien pues para qué vamos a hacer más. Hay que recordar que el tiempo es oro, cuanto menos hagamos y nos vayamos antes a casa pues mejor", ha explicado Antonio Resines entre risas de la audiencia.

Pero no todo han sido comentarios negativos sobre su experiencia de trabajo conjunta. "Come muy bien, si tú quieres comer bien en un rodaje, él cuando tú llegas ya sabe todos los restaurantes de la zona, ha hablado con todo el mundo, es realmente muy curioso", ha subrayado entonces Gutiérrez, sumando un punto a favor de su compañero.

"Lo de Antonio Resines es muy curioso, el 100% de la población de España le conoce, entonces tú vas a un sitio y te abren las puertas", destacaba entonces Quim Gutiérrez antes de que su compañero le sorprendiese con un dardo dirigido al presentador. "No como a Pablo", ha señalado el actor provocando una respuesta inmediata del conductor de 'El Hormiguero'. "Bueno, yo tengo mi público. No es como el tuyo pero por cuestión de edad...", señalaba el comunicador. "Vamos a acabar mal, hay un tope que es imposible de superar", terminaba advirtiendo Resines.