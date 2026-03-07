El alegato de Antonio Resines por la sanidad pública en TVE tras el grave problema de salud que ha atravesado

Hace unos meses saltaban todas las alarmas sobre la salud de Antonio Resines. Unos días antes de que comenzaran las grabaciones de 'Top Chef', en el que el actor iba a participar, se anunció que finalmente causaría baja en el programa que actualmente se está emitiendo en la 1 de TVE. Aunque en un primer momento se desconocía el motivo, pronto salió a la luz.

El que fuera protagonista de 'Los Serrano' tuvo que ser ingresado de urgencia por un problema de salud que le impedía formar parte del talent culinario presentado por Paula Vázquez, y sería sustituido por Luis Merlo. Antonio Resines estuvo durante más de una semana en el Hospital San Rafael de Madrid, donde los tres primeros días los pasó en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Ya muy recuperado, el actor ha visitado este jueves 5 de marzo 'La Revuelta', donde, por primera vez, ha hablado sobre ese último bache de salud. Durante la charla con Broncano, el intérprete mostró la cicatriz que le atraviesa el pecho y explicó las etapas de la operación, que constó de una apertura de la caja torácica, sección del esternón, manipulación del corazón y sustitución de venas y arterias defectuosas por otras sanas, así como el cierre quirúrgico mediante alambres.

Antonio Resines revela que sufrió una angina de pecho

"Me abrieron de arriba abajo. Una operación a corazón abierto, pero con dos cojones aquí estoy", aseguró. En ese momento, Broncano, bromeando con la situación, le dijo que quizá se podría apuntar a jugar al rugby. "No estoy tan recuperado", contestó el cántabro, aunque tranquilizó a todo el mundo reconociendo que "a nivel físico me siento acojonante".

"Estoy mejor que antes porque lo que yo tenía era obstrucción de las arterias, casi todas las coronarias. Tenía alguna calcificada. No se sabe por qué", reveló Antonio Resines sobre el motivo que le llevó al hospital. "De las tres coronarias, dos son más pequeñas y se llevan un 30%. Si se calcifican, el cuerpo humano que es muy sabio, intenta hacer un baypass y sacar la sangre por ahí y va a la otra. Pero llega un momento que por razones X empezó a colapsar el sistema", continuó explicando.

Según contó el actor, "yo lo que noté es que tuve una angina de pecho, que es previo a un infarto". "Se notaba sobre todo porque tienes que parar al andar, que te cuesta mucho subir escaleras. Tienes que parar no porque tengas presión, es como una cosa parecida a la acidez de estómago. Es parecido a eso", explicó sobre los síntomas que le llevaron a pensar que algo le pasaba.

La operación a corazón abierto de Antonio Resines



Sabes que se ha recuperado cuando vienen faltando a Broncano y a todo el equipo. #LaRevuelta



El retorno del rey 👑 pic.twitter.com/pNe7muaXDk — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) March 5, 2026

El alegato de Antonio Resines en favor de la sanidad pública: "Es la mejor"

"Luego hay una serie de pruebas diagnósticas que te hacen si tiene algún síntoma extraño. Análisis que no dan bien y la prueba de esfuerzo, que te fuerzan, te monitorizan… Llega un momento en el que si tus pulsaciones llegan a un número es que algo pasa. Luego te cierran, vas a la UCI, las pasas putas….", prosiguió explicando sobre su estancia en el hospital.

"Tengo que dar gracias a los doctores, que me han tratado muy bien", confesaba, antes de hacer un alegato en favor de la sanidad pública: "Aprovecho para decir que la sanidad pública de este país es la mejor. Y la privada también porque se nutre de ella, todo es un revoltijo. Ahora me noto mucho mejor, me noto fluyendo. Estoy muy contento", sentenciaba Antonio Resines, llevándose una gran ovación del público presente en el Teatro Príncipe Gran Vía donde se graba 'La Revuelta'.