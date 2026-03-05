Después de vivir un parón en su emisión este miércoles por culpa de la Copa del Rey y de que La 1 optara por mantener en prime time 'Top Chef: dulces y famosos', 'La revuelta' vuelve este jueves a su horario habitual en el access prime time.

Y es que cabe recordar que el último programa de 'La Revuelta' cambió de horario y se emitió el pasado martes en prime time tras la semifinal de Copa del Rey entre el F.C. Barcelona y el Atlético de Madrid. Un programa que además estaba guardado en el cajón desde el pasado mes de enero.

Esta entrega, en la que participaron Marta Hazas y Ricardo Fernández del Moral lideró el prime time con un 12,8% y 1.183.000 espectadores superando tanto a 'En tierra lejana' en Antena 3, que se quedó con un 11,6% y 881.000 espectadores como a la gran final de 'GH DÚO' en Telecinco, que en su franja anotó un 10.4% y 959.000 espectadores.

Antonio Resines y La Mari de Chambao, invitados de 'La Revuelta' este jueves

¿Pero qué invitados visitan hoy, martes 24 de febrero 'La Revuelta'? 'El Hormiguero' recibirá por primera vez a Marc Giró, en lo que será su gran debut en Atresmedia tras dejar RTVE para fichar por La Sexta para presentar 'Cara al show', su nuevo show semanal.

Para contrarrestar a la entrevista de 'El Hormiguero' y al estreno de 'Supervivientes 2026' en Telecinco, David Broncano contará este jueves con dos grandes invitados en 'La Revuelta': el actor Antonio Resines y la cantante, La Mari de Chambao.

Así, Antonio Resines vuelve a su casa. Y es que cada vez que aparece el actor nunca se sabe si lo hace como colaborador o como un invitado para promocionar uno de sus tantos proyectos audiovisuales. En su última aparición en el programa, el cántabro se convirtió en el rey del croma durante su intento de sección sobre botánica.

Quién también vuelve al Teatro Príncipe Gran Vía es la Mari de Chambao. La cantante ya se coló hace unos meses como parte de la sección de Pantomima Full y le pidió a David Broncano poder volver un día. Dicho y hecho. La artista vuelve a 'La revuelta' para hablar de la gira del 25 aniversario de Chambao.