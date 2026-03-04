'La Revuelta' sacó del cajón su entrevista "comodín" a Marta Hazas en RTVE casi dos meses después de grabarse

'La Revuelta' sorprendió este martes a los espectadores de RTVE al emitir tras la semifinal de la Copa del Rey entre el Atlético y el Barça una entrega en prime time que llevaba guardada en el cajón casi dos meses. En mitad de la entrevista con Marta Hazas, que acudió por primera vez al programa de La 1, el presentador destapó el secreto mejor guardado de esta emisión.

Y es que esa entrega no se había grabado esa misma tarde como ocurre cada día. "¿El público sabe lo del programa de hoy?", avanzó el humorista. "¡Qué no se emite!", clamó alguien del público desde el patio de butacas. "¿Por qué no se emite si lo está viendo el público en su casa?", cuestionó Ricardo Castella, mientras Broncano aclaró que el programa que se estaba ofreciendo era para "un día indefinido".

"En el día de hoy real está jugando el Albacete contra el Real Madrid. En el día que se emita esto, el Albacete será seguramente campeón de la Copa del Rey, ¡te imaginas!", destapó el presentador de 'La Revuelta' revelando que dicho programa se grabó el pasado 14 de enero.

"Me podéis usar de comodín, estamos hasta junio", emplazó por su lado Marta Hazas, aludiendo a la obra de teatro que iba a promocionar, 'Un matrimonio sin filtros', y que protagoniza junto a su marido Javier Veiga. Además, la invitada aprovechó su visita a David Broncano para lanzar un afilado reproche sobre los años que han tenido que pasar para que el humorista la vuelva a invitar al programa.

Marta Hazas descoloca a David Broncano con su reproche 7 años después de su única visita: "Habéis tardado"

"Estaba más nerviosa que ahora la verdad, nos hemos ido conociendo más y también antes erais más macarras", ha explicado la actriz sobre su única visita a David Broncano, que según ha recordado se produjo durante la primera temporada de 'La Resistencia' en Movistar Plus+, hace más de siete años. "Es verdad que eramos más navajeros en esa época", ha reconocido el humorista.

Ha sido entonces cuando Marta Hazas ha sorprendido al conductor de 'La Revuelta' con un reproche sobre sus invitaciones al programa. "Habéis tardado en traerme porque mira que he estado de promociones...", ha señalado la intérprete, dejando caer que le gustaría haber regresado antes con otro proyecto. "Algo habrá pasado, eso no depende de mí", se ha limitado a responder Broncano algo cortado.

Marta Hazas es una falsa optimista. Ya se arrepentirá Broncano cuando se le presenten en el bunker todos los gorrones #LaRevuelta pic.twitter.com/ezhydb0M8U — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) March 3, 2026

"A mí me pasa que acabo una serie o una película y digo uf, igual es lo último que hago. Me llevo todo del camerino por si acaso. No lo puedo evitar, luego me digo yo cosas a mí misma y ya me vengo arriba", ha explicado más adelante la invitada de este martes sobre la constante incertidumbre que sigue experimentando en el mundo de la interpretación. "Ahora estoy bien", ha puntualizado la actriz para tranquilizar al presentador.

Y Marta Hazas ha terminado librándose de enfrentarse al momento más temido de la entrevista con una honesta excusa. "Yo soy muy competitiva y si llego a saber que vengo con tiempo, como no quiero mentir y solo quiero decir la verdad en las entrevistas me lo curro y dejo un dato que te cagas", ha lamentado la intérprete, excusándose en su improvisada visita para esquivar contestar a la pregunta del dinero y el sexo.