Diego González Rivas, cirujano, da explicaciones por su intervención en 'La Revuelta' que criticó hasta Julia Otero

'La Revuelta' ha puesto punto y final a una de sus polémicas más sonadas de este año con la reaparición del cirujano Diego González Rivas en el programa de TVE. El rostro habitual del programa volvió a encontrarse con David Broncano este lunes casi un mes después de su polémica conexión desde Afganistán, por la cual el programa tuvo incluso que disculparse días después. Y el doctor no ha dudado en ofrecer su versión de lo que ocurrió en aquella intervención.

Fue el pasado 4 de febrero cuando el humorista y su equipo conectaron en directo con el cirujano, que se encontraba en Kabul realizando varias operaciones. La oleada de críticas llegó justo después de la emisión cuando varios espectadores señalaron a 'La Revuelta' y al cirujano por guardar silencio durante toda la intervención sobre el régimen de opresión en el que se encuentran las mujeres en esa zona, con nula presencia femenina durante la conexión.

Diego González Rivas denuncia la crítica situación que vivió durante su conexión con 'La Revuelta' desde Afganistán: "Mi vida corría peligro"

"Evidentemente, yo no podía hacer ningún tipo de comentario acerca de lo que estaba viendo. Mi vida corría peligro", ha comenzado explicando Diego González Rivas este lunes en 'La Revuelta', rompiendo su silencio tras un mes marcado por las críticas. Y es que, incluso Julia Otero lanzó un fuerte recado al cirujano y a David Broncano por no utilizar una herramienta como el exitoso espacio de TVE para poner el foco en la vulneración de derechos del territorio.

La terrible situación que se vive en Turkmenistán, el país más hermético del mundo, a 50km de Irán.



La gente no tiene la culpa de tener gobiernos así y necesitan asistencia médica igualmente. @dgonzalezrivas y su equipo han operado a dos pacientes con patologías de pulmón y… pic.twitter.com/5doU5Ja78v — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) March 2, 2026

Así, el cirujano ha trasladado a la audiencia durante su última visita todo lo que se vio obligado a callar durante su polémica conexión. "Allí había mucho control y evidentemente lo que vi allí es horrible y condeno absolutamente al régimen talibán. Ahora que estoy fuera de allí lo puedo decir con libertad. Que nadie dude de eso", ha aclarado el doctor, que conectaba ahora desde Ashgabat en Turkmenistán. "Ya ves, voy escapando de las bombas", añadía con humor el cirujano nada más reencontrarse con Broncano.

Y en un intento de aprender de sus errores, 'La Revuelta' sorprendía justo a continuación al dedicar gran parte de la sección de Jorge Ponce a ofrecer información importante sobre Turkmenistán. A modo de "puntualización previa", el colaborador ha ido desgranando con humor la violación sistemática de derechos humanos de este país, denunciando cómo hasta 2012 tan solo había una fuerza política en el país.

Así, el malagueño ha advertido que pese a que actualmente "hay varios" partidos, "a todos les gusta mucho el presidente que hay". "A todos les gusta mucho el presidente, como Pedro Sánchez aquí, pero al revés", señalaba entre risas el colaborador tras la última intervención de Diego González Rivas en el espacio de La 1, que ha servido para zanjar la polémica de una vez por todas e iniciar una nueva dinámica en el programa.

"En Turkmenistán hay muchísimas libertades", continuaba explicando Jorge Ponce. "Cada ciudadano puede hacer lo que quiera siempre y cuando coincida con lo que quiere el presidente", bromeaba el reportero del programa, asegurando también que "no hay mucha libertad de prensa porque todo va muy bien" ni "hay leyes de violencia de género". "El divorcio está permitido, pero después de superar un periodo obligatorio de reconciliación de seis meses. Te obliga el Estado y es muy raro que ahí no surja la llama de nuevo", comentaba con sorna el malagueño.