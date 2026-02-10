El equipo de 'La Revuelta', obligado a realizar una rectificación por la polémica con Diego González Rivas: "Nos equivocamos"

David Broncano ha arrancado 'La Revuelta' este martes entonando el mea culpa ante una de las grandes polémicas que sacudieron al programa durante la semana pasada. El presentador ha atajado las críticas que recibieron a raíz de una conexión en directo con el cirujano Diego González Rivas desde Afganistán, por la que ha llegado a recibir una llamada de atención incluso de rostros como Julia Otero. Y el humorista no ha dudado en transmitir sus más sinceras disculpas.

"Tenemos que hacer una puntualización seria, porque la semana pasada hicimos una conexión con nuestro cirujano de confianza, Diego González Rivas desde Afganistán", ha comenzado explicando el presentador para poner a los espectadores de TVE en situación sobre la videollamada con la que despidieron la semana el jueves pasado conectando con el rostro habitual del programa desde Kabul. Y es que, a lo largo de los 15 minutos de conexión, no se vio a ninguna mujer por la calle.

David Broncano se disculpa por lo sucedido durante la conexión de 'La Revuelta' con Afganistán: "Cometimos el error de no decir nada"

Y precisamente David Broncano y su equipo han recibido críticas por no utilizar una plataforma como 'La Revuelta' para denunciar el borrado que las mujeres afganas están sufriendo por la opresión en su país. "No, ni un solo comentario hicieron como si a día de hoy fuera normal que el 50% de la población no existe, qué mal Broncano, qué feo y encima darle carta de naturaleza a eso como si fuera lo más normal del mundo", señaló con indignación Julia Otero este fin de semana en su programa de Onda Cero.

Puntualización sobre la situación en Afganistán



"Es una sociedad en la que los hombres quieren que la mujer solo esté en casa cocinando y procreando"

"Ha ido a peor tras la llegada de los talibanes. Para ellos, el mejor burka es que se queden en casa"

"Queremos que lo que están… pic.twitter.com/Y7yutmQaMn — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) February 10, 2026

"Creo que dijimos un par de cosas que eran razonables. Hablamos un pelín del terrible régimen afgano diciendo que ojalá cambiase pero que la población no tenía culpa. Pero luego al acabar pensamos que no hicimos ninguna mención a la situación de las mujeres en Afganistán", ha reconocido el conductor de 'La Revuelta' para comenzar su disculpa.

"Es verdad que en toda la conexión de 15 minutos no se vio ni asomar una mujer porque las tienen metidas en casa como si fuese una ratonera. Nos pareció que pasamos la oportunidad de decir algo sobre eso y es importante. Entonces para puntualizar sobre el tema tenemos a una especialista en Afganistán de Amnistía Internacional", ha continuado explicando Broncano, dando la bienvenida a la experta invitada.

"Estoy al tanto de que cometimos el error de no decir nada. Quiero decir que Diego no solo va a ese país, va a un montón de sitios y él va allí por operar y cuidar a gente que no la pueden operar. Pero es verdad que había que comentar algo de eso, nos equivocamos, no hicimos ni mención y creo que hacía falta. Porque la situación allí para las mujeres es terrorífica", ha terminado advirtiendo el humorista, consciente del grave descuido que protagonizaron el pasado jueves.