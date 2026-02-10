¿Quién es el invitado confirmado que visita hoy 'La Revuelta' de David Broncano este martes 10 de febrero en TVE?

Tras abrir la semana con la visita de María Hervás e Izaro, 'La Revuelta' regresa este martes con más sorpresas. David Broncano recibió por primera vez a la actriz años después de su última visita a 'La Resistencia' para descubrir todos los detalles de su nueva película 'El fantasma de mi mujer' y despidió la noche de la mano de la cantante, que puso el lazo final a la emisión con una interpretación en directo.

La visita de la actriz y la cantante se tradujo en un 11.7% de share y 1.476.000 espectadores, mientras que 'El Hormiguero' consiguió liderar con un 14.2% de share y 1.799.000 espectadores gracias a la visita de Antonio Orozco. Por su parte, 'First Dates' logró un 9.5% de share en el access prime time de Telecinco con 1.206.000 seguidores.

Nek, el invitado de David Broncano de este martes en 'La Revuelta'

Pero quién visita hoy, martes 10 de febrero 'La Revuelta' como invitado? 'El Hormiguero' recibirá una vez más a Belén Rueda y Belén Écija, que visitarán el espacio de Antena 3 para presentar 'El vestido', la nueva película que protagonizan y que llegará a los cines el próximo 13 de febrero. Por su parte, David Broncano recibirá por primera vez a Nek.

El interprete visitará por primera vez 'La Revuelta' para presentar su nueva gira de conciertos 'Nek Hits Tour 2026', en la que hará un repaso de los éxitos más destacados de su carrera como 'Laura no está', 'Para ti sería' o 'La vida es'. Cabe recordar que el artista compagina su prolífica carrera musical de más de dos décadas con su trabajo en televisión, ya que participa como coach en 'The Voice' en Italia.