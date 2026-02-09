María Hervás destapa el alto precio que tuvo que pagar tras su primera visita a 'La Revuelta': "No quiero volver"

María Hervás ha acudido por primera vez a 'La Revuelta' este lunes e inevitablemente ha terminado reviviendo un incómodo episodio que protagonizó durante su primer encuentro con David Broncano. Nada más entrar, el presentador ha rememorado una tensa llamada que la actriz protagonizó durante su visita a 'La Resistencia' en Movistar Plus+ y esta ha terminado increpándole por la situación límite a la que tuvo que enfrentarse.

Nada más recibirla en el escenario, casi dos años después de su última visita a 'La Resistencia', el humorista se ha interesado por conocer cómo es su relación actual con su madre, ya que durante esa visita dudó de si llamarla o no por teléfono durante el programa porque llevaban más de un año sin hablar. "Yo me puse muy nerviosa", ha confesado la actriz antes de reprender al humorista por ponerla en dicha tesitura.

María Hervás reprende a Broncano por la incómoda escena que vivió durante su primera visita: "Cuando me sale el vídeo lo paso rápido"

"Pensaba que me iba a venir bien para la reconciliación y al salir me fui a un bar, le puse un Whatsapp a mi madre, que llevábamos como un año o dos sin hablarnos", ha continuado explicando María Hervás para todos los espectadores ajenos a la incómoda escena que se gestó en el espacio de Movistar Plus+. "Estás insinuando en que yo insistí en eso pero yo no podía saber que estabas peleada con tu madre si no me lo hubieses dicho", ha puntualizado David Broncano.

Hoy Broncano va a tener pesadillas con Juana, la madre de María Hervás #LaRevuelta pic.twitter.com/iE7LWUeOVN — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) February 9, 2026

Así, ha confesado que demás de provocar más problemas con su madre, le costó incluso revivir ese momento al verlo en redes. "He intentado evitar verlo, cuando me sale un vídeo lo paso rápido. No lo volví a ver", ha explicado la actriz con gesto serio. "Claro, de repente una llamada en un programa de televisión es algo agresivo", reconocía el presentador tratando de iniciar una disculpa.

"Tú tiraste el teléfono mientras hablabas con ella, porque dijo algo que no se podía decir en Movistar", le ha llegado a increpar. "Total que salí y estaba muy preocupada por si le había sentado mal aquello y le puse 'mamá que no sé ni como ha sucedido'. Y un montón de gente me ha preguntado si eso estaba preparado, ni de coña", ha confesado María Hervás, destapando entonces el efecto contraproducente que tuvo la llamada.

"No me contestó. Le dije me sabe fatal sobre todo por si te ha sentado mal, yo quería hacer un gesto bonito pero ahora estoy muy agobiada", ha asegurado la invitada de este lunes dejando boquiabierto al conductor de 'La Revuelta'. "Llámala hoy", proponía de fondo Grison entre risas del público. "En realidad creo que es mejor no llamarla, luego estuvimos también otro año y medio regular y esta mañana ha estado en mi casa ayudándome a hacer el regalo que te he traído y ha venido conmigo", desvelaba mostrando a su madre en el palco del teatro.

Algo descolocado, el presentador le peguntaba si se trataba de una escena preparada. "¿Pero ella sabía que hoy ibas a hablar de ella?", señalaba Broncano. "Yo tenía la esperanza de que hubieseis olvidado ese episodio pero me has presentado y ya has empezado a hablar de mi madre y digo no lo vamos a poder pasar", reconocía María Hervás antes de ceder el turno de palabra a su madre, que no ha dudado en cantar las cuarenta al presentador por dicha llamada.

"Perdona no me interrumpas, ya está bien hombre. Si tú haces tu exposición y no me dejas hacer la mía tampoco es justo", le espetaba la inesperada invitada ante cualquier apunte que el humorista trataba de hacer para disculparse. "Yo te dije quién eres, porque hay muchos programas. Nuevamente no lo hiciste, volviste a insistir de que iban a entrevistar a mi hija y ya a la segunda o a la tercera dijiste es que me llamo David y te dije encantada", continuaba explicando la madre de la actriz.

"No es justo que tú sepas que hablas con Juana y que yo no sepa con quién estoy hablando", sentenciaba finalmente la espontánea entre aplausos del público, condenando la intromisión del humorista. "De todas formas a pesar de eso os sigo viendo eh", añadía la madre de María Hervás en un intento de terminare con nota positiva. Sin embargo, tras otra broma del presentador sobre una nueva llamada comprometida era la actriz la que terminaba estallando. "No quiero volver, en qué momento. Yo pongo amor en venir aquí...", confesaba la invitada en tono de broma, superada por las ocurrencias del humorista.