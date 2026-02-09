¿Quiénes son las 2 primeras invitadas de la semana en 'La Revuelta' de David Broncano hoy, lunes 9 de febrero?

Tras cerrar la semana por todo lo alto con la visita de Isabel Xoixet y Alba Flores, 'La Revuelta' regresa este lunes con más sorpresas. David Broncano entrevistó a la directora de cine y más tarde recibió por primera vez a la vieja amiga del programa en calidad de invitada musical. Así, la actriz despidió la emisión interpretando 'Flores para Antonio', el tema del documental homónimo dedicado a su padre que ha conseguido una nominación a los premios Goya.

La visita de la cineasta y la actriz se tradujo en un 11% de share y 1.506.000 espectadores, mientras que 'El Hormiguero' se coronó con un arrollador 23.5% de share y 3.239.000 espectadores gracias a la visita de Rosa Rodríguez y Manu Pascual antes del rosco final de 'Pasapalabra' en el prime time de Antena 3. Por su parte, la franja express de 'GH DÚO' se conformó con un 6.3% de cuota de pantalla y 866.000 seguidores en la noche del jueves.

María Hervás e Izaro, las invitadas de David Broncano de este lunes en 'La Revuelta'

¿Pero quién visita hoy lunes, 9 de febrero 'La Revuelta' como invitado? 'El Hormiguero' recibirá una vez más a Antonio Orozco, que visitará finalmente el espacio de Antena 3 tras cancelar su entrevista hace semanas para presentar su nueva gira de conciertos que le llevará este 2026 por Europa y varias ciudades de España. Por su parte, David Broncano recibirá a Maria Hervás e Izaro.

María Hervás regresará a 'La Revuelta' para presentar su nueva película 'El fantasma de mi mujer', que llegará a las salas de cine el próximo 20 de febrero. Junto a Javier Rey y Loreto Mauleón, la actriz encabeza un film marcado por el humor negro y la intriga que narra la vida de un matrimonio tranquilo interrumpido por una infidelidad y un crimen.

Por otro lado, Izaro se sumará en el tramo final de la noche para despedir la emisión con una actuación en directo. La cantautora de pop-folk con gran presencia en el País Vasco y proyección internacional interpretará algún tema de su EP más reciente, 'Perlak', lanzando en 2025.