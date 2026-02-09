¿Quiénes son las 2 primeras invitadas de la semana en 'La Revuelta' de David Broncano hoy, lunes 9 de febrero?

Tras cerrar la semana por todo lo alto con la visita de Isabel Xoixet y Alba Flores, 'La Revuelta' regresa este lunes con más sorpresas. David Broncano entrevistó a la directora de cine y más tarde recibió por primera vez a la vieja amiga del programa en calidad de invitada musical. Así, la actriz despidió la emisión interpretando 'Flores para Antonio', el tema del documental homónimo dedicado a su padre que ha conseguido una nominación a los premios Goya.
La visita de la cineasta y la actriz se tradujo en un 11% de share y 1.506.000 espectadores, mientras que 'El Hormiguero' se coronó con un arrollador 23.5% de share y 3.239.000 espectadores gracias a la visita de Rosa Rodríguez y Manu Pascual antes del rosco final de 'Pasapalabra' en el prime time de Antena 3. Por su parte, la franja express de 'GH DÚO' se conformó con un 6.3% de cuota de pantalla y 866.000 seguidores en la noche del jueves.
Más información
María Hervás e Izaro, las invitadas de David Broncano de este lunes en 'La Revuelta'
¿Pero quién visita hoy lunes, 9 de febrero 'La Revuelta' como invitado? 'El Hormiguero' recibirá una vez más a Antonio Orozco, que visitará finalmente el espacio de Antena 3 tras cancelar su entrevista hace semanas para presentar su nueva gira de conciertos que le llevará este 2026 por Europa y varias ciudades de España. Por su parte, David Broncano recibirá a Maria Hervás e Izaro.
María Hervás regresará a 'La Revuelta' para presentar su nueva película 'El fantasma de mi mujer', que llegará a las salas de cine el próximo 20 de febrero. Junto a Javier Rey y Loreto Mauleón, la actriz encabeza un film marcado por el humor negro y la intriga que narra la vida de un matrimonio tranquilo interrumpido por una infidelidad y un crimen.
Por otro lado, Izaro se sumará en el tramo final de la noche para despedir la emisión con una actuación en directo. La cantautora de pop-folk con gran presencia en el País Vasco y proyección internacional interpretará algún tema de su EP más reciente, 'Perlak', lanzando en 2025.
Sigue toda la información de El Televisero desde Facebook, X o Instagram
Sobre la firma
Como redactor de El Televisero me ocupo de seguir minuto a minuto la actualidad de la pequeña pantalla, saltando de cadena en cadena para plasmar en mis artículos lo más destacado del día, en los diferentes programas de televisión, el veredicto de la audiencia en redes, virales y cualquier información de interés sobre la programación.