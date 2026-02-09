Julia Otero atiza a Broncano y 'La Revuelta' por su última conexión con Diego González Rivas: "Qué mal y qué feo"

Además de aplaudir las palabras de Rosa Rodríguez sobre el dinero que se lleva Hacienda del histórico bote de 'Pasapalabra', Julia Otero ha repasado otros asuntos de la actualidad televisiva de esta semana en 'Julia en la Onda'. Así, la locutora no se ha reprimido un fuerte ataque a David Broncano por lo que se vio esta semana en su conexión con el doctor Diego González Rivas desde Kabul.

Hace unos días, David Broncano conectaba con el afamado cirujano, que se encuentra actualmente en Kabul (Afganistán). Y durante la conexión no se pudo ver a ninguna sola mujer por la calle ni tampoco en el hotel.

Un detalle que no pasó desapercibido en redes sociales y sobre el que Julia Otero ha sido muy dura este domingo en su repaso en 'Julia en la Onda', con una gran crítica a 'La Revuelta' y al propio David Broncano. "Amigo, en 15 minutos de conexión con el tal médico estrella este, yo es que me fijo más en los Médicos sin Fronteras y en los médicos que operan en sitios donde, si no, se mueren porque no hay recursos", empezaba diciendo la periodista.

Diego González Rivas y David Broncano en 'La Revuelta'

"Es muy bonito porque en 15 minutos de conexión no salió ni una sola mujer, obviamente, en Kabul y en Afganistán, las mujeres no existen", soltaba Julia Otero. "Y ni se acordaron de ellas", apostillaba Borja Terán. "No, ni un solo comentario hicieron como si a día de hoy fuera normal que el 50% de la población no existe, qué mal Broncano, qué feo y encima darle carta de naturaleza a eso como si fuera lo más normal del mundo", proseguía cuestionando Otero.

"¿No sabe que allí las mujeres no pueden estudiar? ¿No sabe que a partir de los 13 años es obligatorio sacarlas de las escuelas, que tienen que ser bultos textiles que andan por las calles sin ningún tipo de derecho como si fueran animales? ¿Y eso en una conexión con el tal Rivas este no merece ni un comentario al menos de 'oh, no hay ni una mujer'? No, no todo es jaja, juju", sentenciaba Julia Otero.

Tras ello, la locutora no dudaba en decir que había leído muchas críticas afeándole a David Broncano lo sucedido y que le parecían pocas. "Este médico (González Rivas) con sus avances quirúrgicos jamás irá a Kabul a operar a una mujer porque está prohibido. Las mujeres literalmente se mueren en Afganistán sin ser atendidas porque no puede acercarse a ellas un hombre por médico que sea porque está prohibido. Esa es la realidad que hay que contar y menos jujus y jajas", concluía la presentadora de 'Julia en la Onda'.