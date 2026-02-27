Encuesta: ¿Quién quieres que sea el ganador de 'GH DÚO 4': Carlos Lozano, Anita, Juanpi o Gloria?

Carlos Lozano, Anita Williams, Juanpi Vega y Gloria González se han proclamado finalistas de 'GH DÚO 4'. Entre ellos se encuentra el ganador o ganadora de la edición tras la expulsión de Sandra Barrios, que se ha producido en la gala 8 de este jueves.

Tras su eliminación, se ha abierto la votación definitiva en la app de Mediaset Infinity para que los espectadores elijan cuál de los cuatro habitantes que permanecen en la casa debe alzarse con la victoria.

El menos votado caerá eliminado en la semifinal de este próximo domingo, 1 de marzo. De modo que solo tres concursantes llegarán a la gran final programada para el martes 3 de marzo. Y tú, ¿quién quieres que sea el ganador de 'GH DÚO 4': Carlos, Anita, Juanpi o Gloria? ¡VOTA YA en la encuesta de El Televisero!