Carlos Lozano descoloca con este dardo al responder en qué gastará los 50.000 euros del premio de 'GH DÚO'

Carlos Lozano cumplió su sueño de ser el ganador de 'GH DÚO 4' tras arrasar en el televoto a Anita Williams diez años después de haberse quedado a las puertas de haber ganado la cuarta edición de 'GH VIP'. Lo hizo en la final menos vista de la historia del formato tras ganar también a Gloria González.

Tras su victoria, Carlos Lozano ha hecho balance de su paso por el reality en unas declaraciones exclusivas para la web de Telecinco en las que también ha aclarado el enfado que se vio de Cristina Piaget con él justo al final del programa y qué es lo que hará con el premio.

"Me siento feliz. Estoy dolido por dentro, destrozado, sin fuerza, he perdido dos tallas, pero ha merecido la pena", reconocía de primeras Carlos Lozano muy emocionado por haberse proclamado el ganador de esta cuarta edición de 'GH DÚO'.

"Se lo quiero dedicar a Cristina [Piaget], a Belén [Rodríguez], a Carmen [Borrego], a los únicos que he tenido en todo el concurso. Ha sido muy duro, he estado nominado del principio hasta el final, he ido a por todas y a por todos. La manta me ha ayudado mucho", seguía diciendo.

En esta primera entrevista, le han preguntado a Carlos Lozano por lo que se pudo captar en los segundos finales de la final cuando Cristina Piaget parece que se le acercó para reprocharle que no le había ido a abrazar después de que Jorge Javier Vázquez anunciara que era él el ganador.

"Se ha enfadado otra vez, sabes que nos enfadamos cada cinco minutos. Había tanta gente saludando y dice que no se lo he dedicado. Joder, sí se lo he dedicado y lo he dicho hasta en el confesionario. Dije que se lo iba a dedicar a la gente que ha estado conmigo. Pues pasa que aquí se ha ido, pero bueno, a Cristina se lo perdono todo", se lamentaba el que fuera presentador de 'Operación Triunfo'.

Carlos Lozano lanza un "dardazo" a sus compañeros y revela en qué gastará el premio

Anita Williams y Carlos Lozano en 'GH DÚO'

Por otro lado, cuando le preguntan qué va a hacer con los 50.000 euros del premio y a qué va a destinar el dinero, Carlos Lozano no lo duda. "Primero voy a ver si hay pasta porque esa casa estaba llena de ratones y puede ser que haya garbanzos. Si hay pasta pues gastármela", soltaba sin pudor ironizando con todo lo que ha vivido con sus compañeros a modo de pulla.

No obstante, ahora que el reality se ha acabado, Carlos Lozano parece enterrar el hacha de guerra. "El hacha lo he enterrado ya, definitivo. A veces lo saco pero ya no lo voy a sacar. Me quedo con lo bueno, con lo malo no me quedo y allá cada cual con su espíritu", asegura.

Por último, cuando le preguntan qué ha cambiado entre su primera experiencia en 'GH VIP' a la de ahora para que por fin haya conseguido ser el ganador, Lozano ha sido contundente. "Parecido al que hice hace diez años. Yo soy protector de la gente más débil y la gente oprimida. Y cuando hay un grupo de gente que ha hecho lo que ha hecho, ahí tendrán al tío de la manta. A mí no me ha afectado mucho, me ha afectado la soledad pero sus insultos no me llevan a ningún lado. Pero sí me molesta cuando se lo hacen a los compañeros y lo pasan tan mal como lo han pasado", concluye.