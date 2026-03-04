Carlos Lozano se proclama ganador de 'GH DÚO 4' y consuma la derrota de Anita Williams barriendo en porcentaje

'GH DÚO' ha clausurado una histórica cuarta edición con la coronación de Carlos Lozano como flamante ganador del maletín de 50.000 euros. La audiencia del reality de Telecinco ha hecho justicia y ha llevado al ex presentador a una victoria más que merecida.

Lozano, que representaba la resistencia frente al mayoritario grupo integrado especialmente por los ex participantes de 'La Isla de las Tentaciones', se ha ido cargando a cada adversario, uno a uno, gracias al indiscutible espaldarazo del público; que con este veredicto ha agradecido al concursante su honestidad con el formato y el hecho de haber sido el mayor sostén del contenido junto a Cristina Piaget.

Así, con el triunfo de Carlos Lozano, se ha puesto fin a la eterna batalla que se ha librado en estos dos meses de encierro entre 'bestias televisivas' y 'ratones'; entre veteranos y jóvenes. Además, con su proclamación, el también modelo se ha quitado la espina clavada en 2016 cuando quedó subcampeón de 'GH VIP 4' frente a Laura Matamoros y ha logrado un hito: convertirse en el primer hombre en ganar 'Gran Hermano' en su versión celebrity.

Esta vez, él ha sido el campeón de 'GH DÚO 4', dejando a Anita Williams, su archienemiga, completamente derrotada en un apasionante duelo final que se ha resuelto con un arrollador 65,1% frente a un 34,9%. El hooliganismo del fandom de la catalana y de los rostros de las 'Tentaciones' no ha secuestrado el sistema de votación como ha ocurrido en anteriores finales. El voto del público general se ha impuesto con autoridad.

Antes de disputarse el duelo definitivo, marcado por la tensión y la bronca que tanto ha caracterizado a esta edición, ha quedado eliminada Gloria González. La hermana de Manuel, con solo un 15,7% de los votos, se ha conformado con la plaza de tercera finalista de 'GH DÚO 4'. Aun así, se ha mostrado agradecida y orgullosa de haber compuesto el podio final.

¡La audiencia ha decidido que el tercer finalista de 'GH Dúo' sea Gloria! #GHDúoGranFinal pic.twitter.com/QY3r4a3AZN — Gran Hermano (@ghoficial) March 3, 2026

Posteriormente, las votaciones se han reanudado en la app de Mediaset Infinity para elegir a Carlos Lozano o a Anita Williams. Mientras se producía una "avalancha de votos", ambos han ajustado todas sus cuentas pendientes, protagonizando un último 'a cara de perro' en el plató.

Saltan chispas entre Anita y Carlos en la #GHDúoGranFinal: pic.twitter.com/Do95vtUSIi — Gran Hermano (@ghoficial) March 4, 2026

Finalmente, la gala final de 'GH DÚO' ha culminado con los dos finalistas en el centro del estudio y con Jorge Javier Vázquez anunciando la resolución del televoto: "La audiencia ha decidido que el ganador sea CARLOS LOZANO". Con esta proclamación y la desbordante emoción de Lozano se ha puesto el broche de oro a la edición.