'GH DÚO' llega este martes, 3 de marzo a su gran final en la que compiten por el triunfo Carlos Lozano, Anita Williams y Gloria González. Uno de los tres se proclamará esta noche ganador absoluto del reality de Telecinco y se hará con el premio de 50.000 euros.

Ante la última gala de 'Gran Hermano DÚO' Telecinco ha sorprendido con una insólita estrategia de programación. Y es que para huir de la semifinal de vuelta de la Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona en La 1, el desenlace del reality quedará relegado más allá de las 23:00 horas, tras la decisión de Telecinco de mantener 'First Dates' en access prime time.

Pues bien, a tenor de la encuesta formulada en El Televisero, el ganador del reality de convivencia de Telecinco será Carlos Lozano. Además, lo hará con una diferencia muy holgada. Por ahora, acumula un impresionante 70% de los votos, y le sigue muy descolgada, Anita Williams con un 17%. Mientras, Gloria aglutina solo un 13%.

Así las cosas, el dictamen de la audiencia parece muy claro. De momento, aún quedan las horas más decisivas para conocer los resultados oficiales. Hasta entonces, puedes continuar votando en nuestra encuesta. ¿Y tú, quién quieres que sea el ganador de la cuarta edición 'GH DÚO': Carlos Lozano, Anita Williams o Gloria González? ¡VOTA YA!