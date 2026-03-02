La gran final de 'GH DÚO 4' se disputará este martes, 3 de marzo, en un horario completamente inédito para el desenlace de un reality en Telecinco. Por primera vez, la última gala no arrancará a las 22:00 horas (o 21:45), sino que lo hará pasadas las 23:00 h.

La estrategia de programación es inaudita y arriesgada a partes iguales, pero es el resultado de la decisión de no retirar 'First Dates' del access prime time. Como saben, desde hace un mes, el dating show conducido por Carlos Sobera forma parte de la parrilla de Telecinco de lunes a miércoles. En principio, se iba a tratar de un salto temporal, pero finalmente se mantendrá sine die.

Pues bien, al fijarse la coronación del ganador o ganadora de 'GH DÚO 4' en la noche del martes, pues el jueves 5 de marzo debe quedar libre para el estreno de 'Supervivientes 2026', la cadena se enfrentaba a dos posibles escenarios: levantar excepcionalmente el espacio de citas y arrancar la final a las 21:45 horas como es debido o preservar inalterable la programación.

Mediaset se ha decantado por la segunda opción. Así, 'First Dates' conservará su emisión y actuará de telonero de 'GH DÚO: Final'. En consecuencia, el reality, comandado por Jorge Javier Vázquez, dará comienzo más tarde de las 23:00 horas; lo cual es insólito y puede no ser bien recibido por los telespectadores.

No obstante, hay que puntualizar que, de haber colocado finalmente el inicio de la gala a las 21:45 horas, su horario original, se enfrentaría a un contexto convulso, ya que este martes se jugará la semifinal de vuelta de la Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona. Se retransmitirá en La 1 de RTVE entre las 21:00 y las 23:00 horas aproximadamente, siempre y cuando no haya prórroga o penaltis, y promete alcanzar un gran seguimiento.

De modo que, con este planteamiento de emisión consistente en no adelantar la final de 'GH DÚO 4' a las 21:45 horas, Telecinco ha optado por proteger el formato en cuanto a audiencias se refiere. Por tanto, así queda la programación del canal este martes por la noche:

21:00 horas - 'Informativos Telecinco'

21:45 horas - 'First Dates'

23:00 horas - 'GH DÚO 4: Final'

Recordemos que, con la salida de Juanpi Vega este domingo, doblemente amarga por producirse a las puertas de la final, ha arrancado la batalla final entre Carlos Lozano, Gloria González y Anita Williams, el trío de concursantes que se debatirá el triunfo de 'GH DÚO 4' en apenas 24 horas.