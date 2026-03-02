La semifinal de 'GH DÚO 4' se ha visto enturbiada por la polémica ante el descomunal enfrentamiento que se ha producido entre Carlos Lozano, Anita Williams y Raquel Salazar; en el que estas dos últimas han traspasado todos los límites al llamarle "maltratador".

Todo se ha desencadenado por que Lozano se ha negado a ver 'la curva del amor' de Anita. Y así lo ha reconocido en directo: "Me importa una mierda. A mi lo que diga 'falsita Williams' me da igual. Si es mentira todo lo que ha contado, ¿para qué me voy a tragar la curva de la vida de Anita?".

En esa curva, la joven catalana ha relatado capítulos de malos tratos. Por eso, al escuchar a Carlos Lozano, ha brotado como nunca. "¿Que es mentira todo lo que he contado?", le ha encarado con vehemencia e invadiendo su espacio personal de malos modos. "A mí no te me acerques, a mí no te me acerques", le ha frenado Lozano.

"Sinvergüenza, asqueroso de mierda. Me cago en la mierda de vida que tienes. Tienes una mierda de vida, que estás podrido, podrido estás por dentro hijo de tu madre. Estás podrido", se ha desatado una Anita Williams que se ha dirigido hacia Carlos de una manera en la que ha sido necesaria la intervención de terceros para evitar que la situación se fuera de las manos.

"Se pone así porque no sabe defenderse. Anita está insultándome por ahí porque es lo único que sabe hacer, no sabe dialogar. La han pillado sus propios compañeros, que no tienen el valor de decirle a la cara lo falsa que es", ha clamado Carlos mientras Anita Williams, en medio de un ataque de nervios, no paraba de descalificarle en el jardín de la casa de 'GH DÚO'.

En paralelo, Raquel Salazar, que ha contribuido a envenenar aún más a Anita, ha cruzado líneas inaceptables en su lenguaje: "Este hombre es un cero a la izquierda. Es un put* maltratador verbal". "Literal, es un narcisista de mierda", ha suscrito Anita. "Maltratador psicológico", ha reiterado Raquel mientras se escuchaba de fondo a Mónica Hoyos revolviéndose en el plató.

Ante ello, Ion Aramendi ha reprendido a los concursantes: "Se me están inflando las narices. Entiendo que estéis nerviosos por la final, pero las faltas de educación son de tocar las narices. Acaba de contar Anita una historia de profundo dolor personal donde ella ha tenido que sufrir maltrato. Y que habléis en esta convivencia de palabras semejantes es faltarle mucho al respeto a alguien que ha pasado por eso".

"No podéis usar palabras tan gruesas", ha añadido el presentador de Telecinco, en referencia a los lamentables términos en los que se ha despachado Raquel Salazar tildando de "maltratador" a Carlos Lozano sin ningún tipo de reparo.

Acto seguido, Belén Rodríguez ha sacado la cara por él y ha justificado las palabras que han desatado el conflicto: "Carlos no ha visto la curva de la vida de Anita y no tiene ni idea de los episodios que ha contado. Cuando ha dicho que es mentira, él no se ha referido a esos episodios porque no la hemos visto. Y esto quiero dejarlo claro porque no quiero que la gente crea que Carlos ha frivolizado con esos temas".