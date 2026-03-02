'GH DÚO' expulsa al finalista más anodino de la edición, quedándose a las puertas de la gran final

Telecinco ha celebrado este domingo la semifinal de 'GH DÚO 4', en la que se ha caído de la competición el concursante con menor porcentaje de voto. Juanpi Vega ha sido expulsado a las puertas de la gran final que se disputará el próximo martes, 3 de marzo, reduciéndose a tres la lista de candidatos a la victoria y al maletín de 50.000 euros: Carlos Lozano, Anita Williams y Gloria González.

Recordemos que en la gala del pasado jueves, tras la expulsión de Sandra Barrios y la proclamación de los finalistas, se abrió la votación oficial para elegir al ganador o ganadora de la edición a través de la app de Mediaset Infinity.

A fecha de este domingo, 1 de marzo, quien ocupa la primera posición (muchos elucubran con Carlos Lozano) acumula un 58% de los votos; a gran distancia del segundo (22%) y, sobre todo, del tercero (11,9%) y cuarto (8%). Y ese resultado inferior ha pertenecido a Juanpi Vega.

De este modo, el joven gaditano, que saltó a la fama por su paso por 'La Isla de las Tentaciones 9', no ha logrado el apoyo esperado y ha puesto fin a su periplo en la casa de 'GH DÚO', apeándose de la carrera por la gloria a tan solo 48 horas de la final.

Para Juanpi Vega, participar en 'Gran Hermano' era un sueño. Y estar en la recta final, una burbuja que ha explotado esta misma noche. Su concurso se ha desarrollado sin pena ni gloria y, por eso, apenas ha logrado movilizar a un 8% de los votantes.

Juanpi se queda a la puertas de la final 💥 #GHDúoSemifinal pic.twitter.com/aYIvvdXLD1 — Gran Hermano (@ghoficial) March 2, 2026

Con su salida, doblemente amarga por producirse a escasas horas de la final, arranca la batalla final entre Carlos Lozano, Gloria González y Anita Williams, el trío de concursantes que se disputará el triunfo de 'GH DÚO 4'.