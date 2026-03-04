'GH DÚO 4' firma la final menos vista y competitiva del reality con VIPS y anota un dato impropio para un desenlace de edición

La coronación de Carlos Lozano como ganador de 'GH DÚO 4' se saldó con un 14,2% de cuota de pantalla y 884.000 telespectadores de media. Iguala su máximo en este último parámetro, pero se convierte en el desenlace con menos seguimiento de todas las ediciones con concursantes VIPS. De hecho, otra sombra más: es la primera final que no alcanza o supera la barrera del millón de televidentes.

Por poner contexto, hay que destacar su nada favorable horario de inicio. Dentro de una estrategia de programación sin precedentes, la emisión arrancó casi a las 23:15 horas. Algo absolutamente inaudito para una final de un reality en Telecinco. La cadena mantuvo 'First Dates' en access para sortear el partido de semifinal de Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona. Un encuentro que registró un 26,9% de share y más de 4 millones de telespectadores en La 1 de RTVE.

Por tanto, para escapar mejor de una noche totalmente condicionada por este evento deportivo, la final de 'GH DÚO' se concentró mayoritariamente en late night. Es más, no lideró las audiencias hasta bien entrada la madrugada, de 00:30 a 02:00 horas (el momento de la proclamación).

En coincidencia con 'La Revuelta' y el capítulo de estreno de 'En tierra lejana' en Antena 3, el formato de Mediaset fue tercera opción del público. El espacio de Broncano alcanzó un 12,8% y 1.183.000 fieles auspiciado en cierta medida por el gran arrastre del fútbol. La serie turca de la cadena de Atresmedia promedió un 11% y 1.018.000. Y 'GH DÚO' anotó un 10,4% y 959.000 espectadores.

Como apuntamos, fue en su última hora y media de emisión aproximadamente cuando la final obtuvo el liderazgo, compitiendo ya con reposiciones de 'La Revuelta' y 'En tierra lejana'. La cuota se disparó en sus últimos minutos en antena rozando el 30% de share según indica la consultora Dos30'.

En cuanto a su promedio general (14,2%), hay que puntualizar que se trata de la segunda mejor cuota de la temporada. Es decir, ni siquiera fue capaz de marcar un récord de edición como era de esperar. El resultado no es malo teniendo en cuenta la situación de crisis de Telecinco en general y de la marca 'Gran Hermano' en particular, pero es innegablemente impropio para una final.

Se queda bastante lejos del 17,6% y los 1.089.000 espectadores de la final de 'GH DÚO 3' o del 18,4% que cosechó 'GH DÚO 2'. También se distancia considerablemente del 18,3%, con 1.121.000 seguidores, de 'GH 19'. Eso sí, reduciendo el campo de visión, si comparamos con la final de 'Gran Hermano 20' (10% y 582.000), registra 4,2 puntos en cuota y 300.000 fieles más. Es la lectura positiva que se puede extraer de este análisis.