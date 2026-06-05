Joaquín Prat se despide de 'El Tiempo Justo', con su futuro en Telecinco en el aire: "Ha sido una temporada muy dura"

Hace unos días, Mediaset sorprendía al anunciar que finalmente cancelará la emisión de 'El tiempo justo' en verano, aprovechando la baja por paternidad de Joaquín Prat, y ofrecerá en su lugar un nuevo magacín presentado por Ion Aramendi.

Este viernes, Joaquín Prat ha anunciado su despedida en 'El tiempo justo' para disfrutar desde ya mismo de su baja por su próxima paternidad. "Hoy es el último programa que presento de 'El tiempo justo', al menos de esta temporada", empezaba diciendo.

"Ha sido una temporada complicada, muy dura, lo único que ha hecho que mantenga la ilusión ha sido mi equipo, podría mencionarlos a todos, a todos los adoro y me siento un privilegiado por trabajar con ellos. Mi equipo y ustedes. Ustedes son los protagonistas siempre, los destinatarios de nuestro trabajo", reconocía el presentador en clara alusión por las bajas audiencias del programa.

Tras ello, Joaquín Prat aseguraba que "me voy feliz y lleno de ilusión". "Me voy a estar cerca de mi mujer, que va a dar a luz a nuestra hija. Me voy a estar cerca de nuestra hija y de la gente a la que amo. Su familia, que es mi familia, mi familia, con mi hijo mayor, y a disfrutar de la paternidad, de mi baja, de nuestra baja por paternidad, y a compartir los tres primeros meses de mi hija con quien tengo que hacerlo", añadía.

Era después cuando Joaquín Prat dejaba en el aire su futuro con la cancelación de 'El tiempo justo' en verano. "Si Dios quiere nos veremos en septiembre. Les deseo que pasen ustedes unas muy felices vacaciones. Nos vemos a la vuelta. Se quedan en las mejores manos con César, con Alfonso y todos los colaboradores. Y luego vendrá Ion con el nuevo programa y los de 'De lunes a viernes'. En fin, que esto no se para ni muchísimo menos", sentenciaba el comunicador.

"Nosotros generalmente a quien más hacemos sufrir es a quien más amamos y, por ende, quién más nos hace sufrir es quien más amamos. Ámense. Es muy bonito recibir, pero es más bonito todavía dar", terminaba aconsejando Joaquín Prat a sus espectadores antes de conectar con Jorge Javier. "Ay Joaquín, ¡Me están dando ganas de ser padre para cogerme vacaciones como tú! Disfrútalo", le decía su compañero.

"Tendrías que decir aquello de: 'me voy pero juro que volveré' como cantaba Nino Bravo. Un beso muy fuerte Joaquín para ti y toda tu familia", concluía Jorge Javier en toda una declaración de intenciones sobre la situación de ambos ante la cancelación de sus programas en verano.