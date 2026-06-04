Estos son los 9 invitados de 'De Viernes' esta semana en Telecinco, con una entrevista póstuma y dos incorporaciones

'De Viernes' emitirá este viernes una entrevista póstuma con Frank Francés como contenido principal del programa que presentan Santi Acosta y Beatriz Archidona a partir de las 21:45 horas. Además, el espacio vivirá un explosivo cara a cara entre ex trabajadores de Isabel Pantoja en Cantora.

Una semana después del triste fallecimiento de Frank Francés, 'De Viernes' emitirá la entrevista que le concedió el jugador de pádel a Santi Acosta, en la que durante más de dos horas de grabación se sincera sobre su relación con Bárbara Rey y lo que esta le confiesa sobre su historia con el rey emérito.

Durante la conversación con el presentador, el que fuera concursante de 'Hotel Glam' también aborda cómo afrontaba la enfermedad que ha acabado con su vida y va a hablar de su relación con la actriz Silvia Salas, que escuchará la entrevista en el plató junto a uno de los hijos del tenista, Enzo, al que conocerá por primera vez.

Después de que la semana pasada, Carlos Corbacho hiciera diferentes revelaciones sobre el dinero de Julián Muñoz y la gestión que se hizo de él en Cantora, dos confidentes de Isabel Pantoja, Pepi Valladares y Begoña Gutiérrez, se sentarán frente a frente con el exempleado de la artista para rebatir sus afirmaciones y revelar nuevas informaciones al respecto.

Asimismo, Begoña Gutiérrez, que formó parte del partido político fundado por Jesús Gil, revelará detalles de aquella época y de la implicación del exalcalde de Marbella y Maite Zaldívar en la formación después de la visita de la mujer la semana pasada a 'De Viernes'.

Fani Carbajo y el reencuentro de Darío y Almudena, otros contenidos de 'De Viernes'

Una semana después de darse el sí quiero, Fani Carbajo regresará al plató de 'De Viernes' para ver y comentar todas las imágenes grabadas por varios equipos del programa de su boda con Fran Benito desde los preparativos, el momento de vestirse, la emoción del ‘sí, quiero’ y el banquete y la fiesta posterior con invitados famosos. Por si fuera poco, será sorprendida con las palabras de una persona que tiene mucho que decir sobre el evento.

Almudena Porras y Darío Linero, expareja durante 11 años que puso fin a su relación en 'La Isla de las Tentaciones', se reencontrarán en el plató tras su paso por 'Supervivientes' y saldarán cuentas pendientes también en presencia de una persona que ha sido clave en su historia de amor.

Posteriormente, tanto Darío como Almudena se incorporarán a la tertulia de 'Supervivientes 2026' junto al equipo habitual de colaboradores formado por Ylenia Padilla, Rocío Flores y María Jesús Ruiz para abordar con imágenes inéditas la última hora de la recta final del reality.