Encuesta: ¿Quién quieres que sea el ganador de 'GH DÚO 4': Carlos Lozano, Anita Williams o Gloria González?

Carlos Lozano, Anita Williams, Juanpi Vega y Gloria González se proclamaron finalistas de 'GH DÚO 4' en la gala del pasado jueves, encontrándose entre ellos el ganador o ganadora de la edición.

Sin embargo, el menos votado por la audiencia ha caído eliminado en la semifinal de este domingo, 1 de marzo. El expulsado ha sido Juanpi al obtener el menor porcentaje (8%) en la app de Mediaset Infinity.

De modo que Carlos, Gloria y Anita son los únicos que llegan a la gran final de este martes 3 de marzo (23:00 horas). Arranca la última batalla. Y tú, ¿quién quieres que sea el ganador de 'GH DÚO 4'? ¡VOTA YA en la encuesta de El Televisero!