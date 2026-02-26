¿Quiénes son los invitados que visitan hoy 'La Revuelta' de David Broncano este jueves 26 de febrero?

Tras recibir a Loles León y Rocío Molina, 'La Revuelta' regresa este jueves con más sorpresas para cerrar su semana de entrevistas por todo lo alto. David Broncano entrevistó por primera vez a la actriz para descubrir todos los detalles de su nuevo proyecto en TVE, 'Zero dramas', el nuevo talk show que conducirá en el prime time de La 2. La recta final de la noche quedó reservada para la bailaora, que demostró en directo algunos de sus movimientos.

La visita de la actriz y la coreógrafa se tradujo en un 9.9% de share y 1.260.000 espectadores, mientras que 'El Hormiguero' consiguió firmar un 12.7% de share y 1.628.000 espectadores gracias a la visita de Sandra Golpe. Por su parte, 'First Dates' se conformó este miércoles con un 8.5% de cuota de pantalla y 1.086.000 seguidores en el access prime time de Telecinco.

Oriol Cardona, Ana Alonso y Bala, los invitados de David Broncano de este jueves en 'La Revuelta'

¿Pero quién visita hoy jueves, 26 de febrero 'La Revuelta' como invitado? 'El Hormiguero' recibirá una vez más a Dani Martínez, que regresa al espacio de Antena 3 para presentar su nuevo espectáculo, 'Remember', un nuevo monólogo en el que lleva acabo un viaje en el tiempo desde 2050 hasta el presente. Por su parte, David Broncano recibirá a Oriol Cardona, Ana Alonso y Bala.

Ana Alonso y Oriol Cardona visitarán 'La Revuelta' por primera vez este jueves tras conseguir la tercera medalla para el esquí de montaña español en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano Cortina 2026. El dúo hizo historia durante esta última edición en la categoría de relevo mixto, consiguiendo el bronce y convirtiéndose en los dos primeros deportistas españoles en ganar dos medallas en estos juegos.

La banda de rock encabezada por Anxela y Violeta será la encargada de despedir la noche, aprovechando para promocionar no solo su álbum de estudio 'Besta' sino para deleitar al público con una actuación en directo de uno de sus temas que pondrá el broche final a la semana de entrevistas de David Broncano.