¿Quiénes son Cristian y Mar, pareja de 'La Isla de las Tentaciones 10' con un inicio que dará mucho que hablar?

Christian (29 años) y Mar (24 años) completan el plantel de parejas participantes de 'La Isla de las Tentaciones 10'. Proceden de Palma de Mallorca y llevan cuatro años de relación, siendo así la segunda pareja más longeva de la nueva temporada después de Atamán y Leila.

Christian y Mar se conocían de vista en Palma, pero nada más. Sus inicios fueron caóticos. La misma noche que les presentaron él se besó con ella, pero también con dos amigas suyas dos horas antes, circunstancia que no gustó nada a Mar, lo que la llevó a alejarse de él varios meses. Un chico así no lo quería en su vida.

Posteriormente, tras un arranque lleno de dificultades, se reencontraron de nuevo y decidieron empezar una relación en serio, marcada, eso sí, por el pasado de Christian y una antigua infidelidad de su expareja, lo que ha generado en él una desconfianza y unos celos que nunca parecen desaparecer y que espera poder superar en 'La isla de las tentaciones 10'.

Además, después de cuatro años, la monotonía y la desgana de Christian han empujado a Mar a sentir que su noviazgo está estancado y a dudar de que merezca la pena un futuro juntos. Ella asegura que, al principio, Christian era muy detallista y cuidaba la relación, pero en los últimos años todo ha cambiado radicalmente, mostrándose incluso ausente.

Los dos afrontan la experiencia para comprobar si sus temores son ciertos y si están hechos el uno para el otro. Tal y como afirma en su vídeo de presentación, Mar necesita que Christian le reconquiste y que sienta que la puede perder. Y si sale todo bien tras el paso de 'La isla de las tentaciones', se muestra receptiva a contraer matrimonio.