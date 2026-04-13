Qué invitados van hoy, lunes 13 de abril a 'La Revuelta' de David Broncano contra 'La Isla de Las Tentaciones 10'

Tras cerrar la semana con un doble programa que contó con las entrevistas de Santiago Segura y Fran Perea, 'La Revuelta' regresa este lunes con más sorpresas para hacer frente al estreno de 'La isla de las tentaciones 10'. David Broncano recibió al cineasta casi un mes después del estreno de 'Torrente, Presidente' y continuó con otra entrega en el prime time de La 1 con el cantante y actor malagueño como protagonista.

La visita del director de cine se tradujo en un 11.5% de share y 1.376.000 espectadores, mientras que 'El Hormiguero' consiguió firmar un 14.2% de share y 1.720.000 espectadores gracias a la visita de Ilia Topuria. Por su parte, 'Supervivientes' logró firmar un 9.5% de cuota de pantalla y 1.152.000 seguidores en su franja express.

Pepe Viyuela y Henar Álvarez, los invitados de David Broncano de este lunes en 'La Revuelta'

¿Pero quién visita hoy lunes, 13 de abril 'La Revuelta' como invitado? 'El Hormiguero' recibirá una vez más a Leo Harlem, que regresa al espacio de Antena 3 para presentar 'La familia Benetón 2', la secuela de su exitosa comedia familiar que triunfó en cines en 2024 y que regresa el próximo 17 de abril a las salas. Por su parte, David Broncano recibirá a Pepe Viyuela y Henar Álvarez.

De esta manera, el espacio de La 1 contará con dos invitados de altura en la lucha por el access prime time pues este lunes todo se recrudece aún más con la llegada de 'La isla de las tentaciones 10' a Telecinco.

Vaya dos rompehielos. Estamos hablando de dos verdaderos transatlánticos. pic.twitter.com/7fzgd67cFU — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) April 13, 2026

Pepe Viyuela visitará por primera vez al humorista este lunes para duplicar la promoción de 'La familia Benetón 2' en televisión. De forma paralela a la entrevista de Leo Harlem en Antena 3 por el mismo estreno, el actor de 'Aída' pasará por el sofá de 'La Revuelta' para sincerarse sobre esta nueva entrega en la que comparte elenco con el humorista y Anabel Alonso entre otras estrellas.

Henar Álvarez pasará también por primera vez por el espacio de David Broncano tras firmar su salto a La 1 de TVE la semana pasada con la esperada entrevista a Shakira en 'Al cielo con ella'. Tras tres temporadas ocupando el prime time de La 2, la cómica ha terminado ocupando el hueco que Marc Giró dejó en la cadena tras poner punto y final a 'Late Xou' con su marcha a Atresmedia a principios de año.