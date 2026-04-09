'La Revuelta', sacudida por el público: Sentencia masiva contra la entrevista a Santiago Segura en TVE

Santiago Segura ha acudido por primera vez a 'La Revuelta' este jueves casi un mes después del estreno de 'Torrente, Presidente' en cines. Y si bien el director de cine ha visitado a David Broncano para sincerarse sobre la buena acogida de la cinta y algunas de las críticas que ha recibido, lo cierto es que su visita al espacio de La 1 ha suscitado aún más polémica en redes.

"¿Por qué llevas una cinta americana en la camiseta?", le ha preguntado el presentador algo extrañado al cineasta nada más recibirlo en el escenario al ver que la camiseta promocional de 'Torrente, Presidente' estaba censurada. "Porque ponía 'en cines 13 de marzo' y me han dicho que la UTECA que si pone la fecha es como que está incitando a ir al cine, o sea que si pongo el título de la película no pasada nada", ha explicado el invitado.

'La Revuelta', en el centro de la polémica por recibir a Santiago Segura este jueves

Poco después, el director de la popular saga ha sorprendido a David Broncano con una imagen enmarcada a modo de regalo en la que se podía ver una fotografía que se tomaron hace años, durante la etapa del humorista en Cadena SER. "Eras colaborador, ahora eres jefe en un programa de la tele, hemos evolucionado", ha señalado el actor. "Vaya foto...", subrayaba el humorista sobre la instantánea de hace 12 años, asegurando que no la dejará en el set a la vista de las cámaras.

‼️ 🇪🇸 VAMOS ESPAÑA del DRAGÓN DE ALCORCÓN



LA COPA, LA COPA, SE MIRA Y NO SE TOCA

ESPAÑA LA GANA, ESPAÑA LA TOCA

LA COPA, LA COPA, SE MIRA Y NO SE TOCA



Estamos hablando de LA CANCIÓN DE ESPAÑA EN EL MUNDIAL 🐲 Esto va a sonar en el vestuario, no tengo duda. No os riáis porque va… pic.twitter.com/EIhfgLvxu9 — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) April 9, 2026

Sin embargo, pese a la buena acogida del protagonista de 'Torrente' en el espacio de TVE, los espectadores de 'La Revuelta' han dictado una clara sentencia a la visita del actor en redes. "Hoy toca abandonaros. No quiero ver a fachas en la televisión pública y mas para vender mierda", ha sentenciado un usuario. "Y luego dicen que el programa no es plural, hoy toca otro facha", ha señalado otro espectador descontento con el invitado de este jueves.

Me interesa cero #LaRevuelta llevando a facha para promocionar a su película facha !



Paso ! pic.twitter.com/3uOx0pYu70 — Ricardo🇮🇨🍉🧜🏻‍♀️ (@RicardoGal99983) April 9, 2026

Hoy toca abandonaros. No quiero ver a fachas en la television pública y mas para vender mierda. #LaRevuelta — Rausanr (@RauSanR) April 9, 2026

Y luego dicen que el programa no es plural, hoy toca otro facha, santiago segura el pajillaa #LaRevuelta — TheCat Ray (@TheCatRayMiau) April 9, 2026

Qué torpeza más grande la de #LaRevuelta. Qué torpeza. — JuanMa Fernández - (MONT3RO) (@juanmafdez) April 9, 2026

Lavado de cara para un facha de mierda, a ver qué mierdas dice#LaRevuelta pic.twitter.com/qhDRC9u16W — Fantomas @Fantomasmma.bsky. social (@Fantomasmma) April 9, 2026

Soy espectador habitual de #LaRevuelta, pero hoy no veré este programa por la presencia del despreciable facha Santiago Segura. Además es vergonzoso que @rtve le de espacio a este personaje cuyo mayor logro es fomentar valores como misoginia, homofobia, machismo y fascismo — ‏hiswe 🇵🇸 (@Hiswe_) April 9, 2026

Este ser despreciable me tiene bloqueada como tiene a mucho@s. Es lamentable lo qué habeís hecho con vuestra audiencia. La mayoria hoy pasamos de #LaRevuelta y ojo qué me encanta vuestro programa pero hoy es un pic.twitter.com/45LzjAhKX4 — Sue 069 (@sue069) April 9, 2026

Hoy #LaRevuelta es facha .No lo pienso ni ver .A la mierda https://t.co/KEYsDKdq4X — Ricardo🇮🇨🍉🧜🏻‍♀️ (@RicardoGal99983) April 9, 2026

El 9 abril 2026 Santiago Segura en #LaRevuelta, otro día que no veré el programa. En los últimos tiempos demasiados fachas se cuelan en "tele Pedro", una pena que vaya decayendo el buen rollo del programa del principio. — Mercedes Boils (@MercedesBoils) April 8, 2026

cada vez se parecen más a El Hormiguero (no es un halago) https://t.co/63yMGiBu01 — ☂️ (@oleemequivocao) April 9, 2026

El hecho de que se lleve a este señor a un programa que dice ir en contra de todo lo que él representa... Qué asco. https://t.co/TjpjLmsJ4K — Laica (@ProIbu) April 9, 2026

Lo de limpiar fascismo como que a mi no me va, aunque esté disfrazado de humor, para ejemplo el payaso de Trump y ya veis como nos va https://t.co/28xWTRwhnQ — bess (@bess642) April 9, 2026

qué asco qué hacéis https://t.co/8T48dGGIwy — irene ꕤ*.ﾟ (@icglezzz) April 9, 2026

Creo que la revuelta ya ha tocado fondo https://t.co/v6paf6DPPr — Luigii (@Itsxluigii) April 9, 2026