'La Revuelta', sacudida por el público: Sentencia masiva contra la entrevista a Santiago Segura en TVE

Santiago Segura ha acudido por primera vez a 'La Revuelta' este jueves casi un mes después del estreno de 'Torrente, Presidente' en cines. Y si bien el director de cine ha visitado a David Broncano para sincerarse sobre la buena acogida de la cinta y algunas de las críticas que ha recibido, lo cierto es que su visita al espacio de La 1 ha suscitado aún más polémica en redes.
"¿Por qué llevas una cinta americana en la camiseta?", le ha preguntado el presentador algo extrañado al cineasta nada más recibirlo en el escenario al ver que la camiseta promocional de 'Torrente, Presidente' estaba censurada. "Porque ponía 'en cines 13 de marzo' y me han dicho que la UTECA que si pone la fecha es como que está incitando a ir al cine, o sea que si pongo el título de la película no pasada nada", ha explicado el invitado.
'La Revuelta', en el centro de la polémica por recibir a Santiago Segura este jueves
Poco después, el director de la popular saga ha sorprendido a David Broncano con una imagen enmarcada a modo de regalo en la que se podía ver una fotografía que se tomaron hace años, durante la etapa del humorista en Cadena SER. "Eras colaborador, ahora eres jefe en un programa de la tele, hemos evolucionado", ha señalado el actor. "Vaya foto...", subrayaba el humorista sobre la instantánea de hace 12 años, asegurando que no la dejará en el set a la vista de las cámaras.
Sin embargo, pese a la buena acogida del protagonista de 'Torrente' en el espacio de TVE, los espectadores de 'La Revuelta' han dictado una clara sentencia a la visita del actor en redes. "Hoy toca abandonaros. No quiero ver a fachas en la televisión pública y mas para vender mierda", ha sentenciado un usuario. "Y luego dicen que el programa no es plural, hoy toca otro facha", ha señalado otro espectador descontento con el invitado de este jueves.
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Sobre la firma
Como redactor de El Televisero me ocupo de seguir minuto a minuto la actualidad de la pequeña pantalla, saltando de cadena en cadena para plasmar en mis artículos lo más destacado del día, en los diferentes programas de televisión, el veredicto de la audiencia en redes, virales y cualquier información de interés sobre la programación.